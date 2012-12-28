Пьяный дебошир держал в страхе общежитие на улице Марины Расковой почти три часа

Липчанин ходил по общему коридору жилой секции с ножом и угрожал соседям.

Прокуратура Левобережного района Липецка направила в суд уголовное дело 42-летнего липчанина, обвиняемого в хулиганстве с угрозой применения насилия.«По данным следствия, 17 февраля этого года пьяный липчанин приехал в свое общежитие на улице Марины Расковой, взял нож и с ним ходил по общему коридору жилой секции, ругаясь матом и высказывая угрозы, в том числе убийством. Напуганные соседи не могли покинуть свои комнаты, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Пьяный дебош продолжался достаточно долго: мужчина держал в страхе соседей почти три часа — с 18:50 до 21:40. Утихомиривал липчанина участковый.