Стартанул прямиком в соседний автомобиль

Под Липецком произошла авария при выезде от обочины.

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Вчера под Липецком возле деревни Бруслановка на 273-м километре трассы «Орёл–Тамбов» произошла авария.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель «SsangYong Rexton» выезжал от обочины и не убедился в безопасности манёвра. В результате машина протаранила двигавшийся параллельным курсом «Volkswagen Tiguan», которым управлял мужчина 1974 г.р.Никто из людей в аварии не пострадал, а вот иномаркам теперь потребуется дорогой ремонт.