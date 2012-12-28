Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
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вчера, 14:41
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Стартанул прямиком в соседний автомобиль
Под Липецком произошла авария при выезде от обочины.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель «SsangYong Rexton» выезжал от обочины и не убедился в безопасности манёвра. В результате машина протаранила двигавшийся параллельным курсом «Volkswagen Tiguan», которым управлял мужчина 1974 г.р.
Никто из людей в аварии не пострадал, а вот иномаркам теперь потребуется дорогой ремонт.
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