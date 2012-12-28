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6907
вчера, 14:41
11

Стартанул прямиком в соседний автомобиль

Под Липецком произошла авария при выезде от обочины.

Вчера под Липецком возле деревни Бруслановка на 273-м километре трассы «Орёл–Тамбов» произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель «SsangYong Rexton» выезжал от обочины и не убедился в безопасности манёвра. В результате машина протаранила двигавшийся параллельным курсом «Volkswagen Tiguan», которым управлял мужчина 1974 г.р.

Никто из людей в аварии не пострадал, а вот иномаркам теперь потребуется дорогой ремонт.
ДТП
авария
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
сегодня, 09:32
Китайский автопром самый картонный в мире....
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Ошибаетесь
сегодня, 09:56
SsangYong - южнокорейский
Ответить
Ошибаетесь
сегодня, 09:54
SsangYong - южнокорейский
Ответить
пешеход
вчера, 18:14
Водятел царя включил.
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Сегодня
вчера, 17:28
ехали Косыревка-Данков относительно спокойно. Правда, фура легла на бок в кювет: ехала в Липецк, легла на левый бок. Все живы, думаю. Аллилуйя!
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Гость
вчера, 17:23
А можно машину на газоне парковать? Напротив Пятерки и легковушка белая паркуется и бульдозер…
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Конечно,
вчера, 17:29
нет
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там живу
вчера, 16:49
А почему про аварию перед Козыревой молчок со смертельным исходом. это было в субботу утром!
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Вадим
вчера, 15:58
Там до этой аварии киа риа вылетела под зад фуры где косыревка кончается и сужение трассы
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водитель
вчера, 17:14
Да, проезжал мимо в субботу , там со смертельным исходом, тело лежало прикрытое простыней. Царствие небесное ему.
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Печально очень...
вчера, 15:03
Машинки жалко...
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