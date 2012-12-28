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сегодня, 13:06
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169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд

На скамье подсудимых оказался 48-летний директор ООО «Аркс 7».

Прокуратура направила в суд уголовное дело 48-летнего директора компании, обвиняемого в невыплате заработной платы на общую сумму 43,5 миллиона рублей (по части второй статьи 145.1 УК РФ). По данным GOROD48, речь идёт о директоре ООО «Аркс 7». Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог.

«По версии следствия, руководитель предприятия не выплатил причитающуюся его работникам заработную плату за период с 1 января по 30 июня 2025 года», — отмечает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 169 работников. Следователем регионального управления СК России проведен комплекс следственных действий, в том числе допрошены работники организации, изучена финансово – бухгалтерская документация и установлено, что у работодателя имелась реальная финансовая возможность погасить задолженность по заработной плате, однако денежные средства организации направлялись на расчеты с контрагентами, а также на погашение кредитных обязательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области .

Имущество организации и бизнесмена стоимостью более 40 миллиона рублей арестовано, руководителю ООО грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, в нашу область тамбовская компания «Аркс 7» зашла в 2020 году, получив с тех пор контрактов на несколько миллиардов рублей. Например, в 2021 году «Аркс-7» отремонтировал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги на улицах Писарева, Локомотивной и Ладыгина за 22,7 миллиона рублей. Но потом на компанию начались нарекания: тамбовчане работали с браком, не укладывались в сроки и подводили контрагентов.
трудовые отношения
зарплата
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Злая тетя
13 минут назад
Простые работяги беззащитны перед вот такими дельцами, ни стыда, ни совести у них нет,а у людей ведь семьи,дети,да и самим что то кушать надо.
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