Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
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169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
Происшествия
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сегодня, 13:06
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169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
На скамье подсудимых оказался 48-летний директор ООО «Аркс 7».
«По версии следствия, руководитель предприятия не выплатил причитающуюся его работникам заработную плату за период с 1 января по 30 июня 2025 года», — отмечает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
«Потерпевшими по уголовному делу признаны 169 работников. Следователем регионального управления СК России проведен комплекс следственных действий, в том числе допрошены работники организации, изучена финансово – бухгалтерская документация и установлено, что у работодателя имелась реальная финансовая возможность погасить задолженность по заработной плате, однако денежные средства организации направлялись на расчеты с контрагентами, а также на погашение кредитных обязательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области .
Имущество организации и бизнесмена стоимостью более 40 миллиона рублей арестовано, руководителю ООО грозит до трёх лет лишения свободы.
Напомним, в нашу область тамбовская компания «Аркс 7» зашла в 2020 году, получив с тех пор контрактов на несколько миллиардов рублей. Например, в 2021 году «Аркс-7» отремонтировал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги на улицах Писарева, Локомотивной и Ладыгина за 22,7 миллиона рублей. Но потом на компанию начались нарекания: тамбовчане работали с браком, не укладывались в сроки и подводили контрагентов.
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