Официально неоформленный работник сломал шею на мясокомбинате

Несмотря на это Гострудинспекция квалифицировала случившееся с ним, как несчастный случай на производстве.





Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование тяжелого несчастного случая в ООО «Липецкие зори», решив, что упавший 5 августа с лестничного марша второго этажа подсобный рабочий получил травмы на производстве несмотря на то, что не был официально трудоустроен.46-летний мужчина упал с лестничного марша второго этажа и чудом остался жив. В больнице у него диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и иные травмы головы.— Поскольку пострадавший на момент происшествия подчинялся трудовому распорядку, установленному в организации, исполнял обязанности на территории организации, участвовал в производственной деятельности работодателя, получал зарплату, то мы пришли к выводу, что у работодателя с работником были трудовые отношения. Следовательно, этот несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством. Наш инспектор обязал ООО «Липецкие зори» составить акт о несчастном случае на производстве с тяжелым исходом, а также осуществить его учет в установленном порядке, — рассказала GOROD48 руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.Выводы Гострудинспекции подтвердил и суд. Теперь пострадавший имеет право на компенсацию от работодателя.