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Общество
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сегодня, 14:27
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Официально неоформленный работник сломал шею на мясокомбинате
Несмотря на это Гострудинспекция квалифицировала случившееся с ним, как несчастный случай на производстве.
46-летний мужчина упал с лестничного марша второго этажа и чудом остался жив. В больнице у него диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и иные травмы головы.
— Поскольку пострадавший на момент происшествия подчинялся трудовому распорядку, установленному в организации, исполнял обязанности на территории организации, участвовал в производственной деятельности работодателя, получал зарплату, то мы пришли к выводу, что у работодателя с работником были трудовые отношения. Следовательно, этот несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством. Наш инспектор обязал ООО «Липецкие зори» составить акт о несчастном случае на производстве с тяжелым исходом, а также осуществить его учет в установленном порядке, — рассказала GOROD48 руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.
Выводы Гострудинспекции подтвердил и суд. Теперь пострадавший имеет право на компенсацию от работодателя.
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