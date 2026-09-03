Незрячая липчанка сыграет за сборную России в первенстве Европы в Турции

А до этого Марина Гревцева вела за собой сборную Липецкой области в первенстве России.

Марина успешно прошла сборы в составе национальной команды по спорту слепых в Александро-Невском Рязанской области, окончательно убедив тренеров в своей состоятельности. А до этого 24-летняя Грецвева отлично сыграла в чемпионате России среди незрячих спортсменок, который прошёл на грязинском стадионе «Юность».









Игроки сборной региона, Гревцева в центре

У команды был шанс завоевать «бронзу» в случае победы в заключительном матче над сборной Дагестана, но из-за травм нескольких игроков, в том числе Гревцевой, на решающую игру пришлось выходить… втроём. В итоге подопечные тренера Алексея Щекочихина пропустили мяч, уступили – 0:1 и финишировали на 4-м месте среди 6 команд.









Тренер Алексей Щекочихин

Липчанка Марина Гревцева выступит за сборную России в первенстве Европы среди незрячих спортсменов ми мини-футболу 5х5.Турнир стартует в Турции 2 октября. Предварительно, российские спортсменки будут соперничать со сборными Англии, Турции, Польши и Австрии.Именно она забила победный гол в матче со сборной Краснодарского края – 1:0. С командами Воронежской области и Республики Марий Эл липчанки сыграли вничью – 0:0, а явным фавориткам из Москвы уступили – 0:3.Вне конкуренции оказалась Москва во главе с лучшим бомбардиром турнира Марией Татиевой, выигравшая все свои матчи; на втором месте – Дагестан, на третьем – Марий Эл.Марина Гревцева – уроженка Ельца, сейчас живёт в Липецке и учится в ЛГПУ по специальности «адаптивное физическое воспитание». В прошлом году выполнила норматив мастера спорта по спорту слепых, став в составе сборной Вологодской области обладательницей Кубка России по голболу – специальной игре для незрячих, в которой команды из трёх человек пытаются забросить в ворота соперников специальный мяч со встроенным колокольчиком.Игра незрячих в футбол и мини-футбол проходит по особым правилам. Мяч тяжелее обычного, снабжён колокольчиками и издаёт характерный звук. В команде немного видеть имеет право лишь вратарь, но ему запрещено выходить за пределы штрафной площадки и бить по воротам соперника.Фото Виктории Петровской.