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28 минут назад

Кубок мира покорился липецким рукопашникам не единожды

В активе наших мастеров по две «золотые», «серебряные» и «бронзовые» награды.

Липецкие мастера рукопашного боя завоевали награды всех достоинств в Кубке мира, который прошёл в грузинском Кутаиси.

В условиях, когда во многих видах спорта с российских спортсменов не снят международный бан, успехи в соперничестве с представителями других имеют особую ценность.

На грузинском ковре выступали взрослые мужчины и женщины, а также старшие юноши 16-17 лет.

В юношеских соревнованиях победителем в весовой категории до 57 кг стал Гарик Агаджанов. Действующий победитель первенства мира добавил себе ещё один титул, одержав три победы: над товарищем по сборной России, а затем – над представителями команд Армении и Азербайджана.

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Гарик Агаджанов выше всех на мировом пьедестале!

Подготовил обладателя мирового Кубка главный тренер сборных команд Липецкой области по рукопашному бою Павел Кузнецов.

Целую россыпь наград липчане завоевали в дисциплине «демобой», где спортсмены демонстрируют различные приёмы. Липецкая школа всегда отличалась высокой техникой, поэтому в этом направлении наши земляки считаются фаворитами даже на международном уровне.

В весовой категории до 62 кг среди взрослых на высшую ступень пьедестала почета поднялся студент ЛГТУ Дмитрий Воробцов. Для него эти соревнования были особенными. В этом году Воробцов завоевал медаль первенства мира, а в Кубке стремился улучшить результаты и обязательно победить, что в итоге и сбылось.

«Серебряные» награды завоевали Сергей Севастьянов (мужчины, свыше 85 кг) и студентка РАНХИГС Александра Мирола (женщины, свыше 58 кг).

«Бронза» в активе «играющего тренера сборной Липецкой области Евгения Исаева (мужчины, до 88 кг) и призёра чемпионата Азии прошлого года студента Липецкого института кооперации Максима Козодаева (мужчины, свыше 88 кг).

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Наши бойцы и друзья-соперники из сборной Кыргызстана

Все спортсмены тренируются в спортивно-патриотическом клубе «Юный Спасатель» при ГУ МЧС России по Липецкой области. Этот клуб входит в разветвлённую систему «Академии единоборств-48» (в прошлом – Школа единоборств Игоря Воротынцева). Подготовили медалистов Игорь Воротынцев, Павел Кузнецов и Денис Денисов.
Рукопашный бой
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