Кубок мира покорился липецким рукопашникам не единожды

В активе наших мастеров по две «золотые», «серебряные» и «бронзовые» награды.

В юношеских соревнованиях победителем в весовой категории до 57 кг стал Гарик Агаджанов. Действующий победитель первенства мира добавил себе ещё один титул, одержав три победы: над товарищем по сборной России, а затем – над представителями команд Армении и Азербайджана.









Гарик Агаджанов выше всех на мировом пьедестале!

«Бронза» в активе «играющего тренера сборной Липецкой области Евгения Исаева (мужчины, до 88 кг) и призёра чемпионата Азии прошлого года студента Липецкого института кооперации Максима Козодаева (мужчины, свыше 88 кг).









Наши бойцы и друзья-соперники из сборной Кыргызстана

Липецкие мастера рукопашного боя завоевали награды всех достоинств в Кубке мира, который прошёл в грузинском Кутаиси.В условиях, когда во многих видах спорта с российских спортсменов не снят международный бан, успехи в соперничестве с представителями других имеют особую ценность.На грузинском ковре выступали взрослые мужчины и женщины, а также старшие юноши 16-17 лет.Подготовил обладателя мирового Кубка главный тренер сборных команд Липецкой области по рукопашному бою Павел Кузнецов.Целую россыпь наград липчане завоевали в дисциплине «демобой», где спортсмены демонстрируют различные приёмы. Липецкая школа всегда отличалась высокой техникой, поэтому в этом направлении наши земляки считаются фаворитами даже на международном уровне.В весовой категории до 62 кг среди взрослых на высшую ступень пьедестала почета поднялся студент ЛГТУ Дмитрий Воробцов. Для него эти соревнования были особенными. В этом году Воробцов завоевал медаль первенства мира, а в Кубке стремился улучшить результаты и обязательно победить, что в итоге и сбылось.«Серебряные» награды завоевали Сергей Севастьянов (мужчины, свыше 85 кг) и студентка РАНХИГС Александра Мирола (женщины, свыше 58 кг).Все спортсмены тренируются в спортивно-патриотическом клубе «Юный Спасатель» при ГУ МЧС России по Липецкой области. Этот клуб входит в разветвлённую систему «Академии единоборств-48» (в прошлом – Школа единоборств Игоря Воротынцева). Подготовили медалистов Игорь Воротынцев, Павел Кузнецов и Денис Денисов.