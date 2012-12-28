Все новости
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе
Спорт
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области от клещей пострадал уже 5281 человек
Здоровье
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Работники имеющей подряды в Липецкой области тамбовской дорожной компании «Аркс-7» семь месяцев ждали зарплату
Происшествия
Происшествия
199
24 минуты назад

Липецкие работники тамбовской дорожной компании «Аркс-7» семь месяцев ждали зарплату

СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Пострадавшими по нему проходят 164 человека.

Пресс-служба регионального Следкома сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам липецкого филиала тамбовского ООО «Аркс-7». Санкция этой статьи УК РФ предусматривает вплоть до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, с января по июль 2025 года руководство дорожной компании не выплатило 164 работникам зарплату на общую сумму 28 млн рублей.

«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия в целях установления всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, чьи трудовые права нарушены. Всех, кто пострадал от действий руководства общества с ограниченной ответственностью, просят обратиться в следственные органы для защиты и восстановления трудовых прав или позвонить по телефону: 8 (900) 924 90 36», — сообщили в региональном Следкоме.

В отношении «Аркс-7» открыто дело о банкротстве из-за долгов на более чем 1,3 млрд рублей.

В нашу область тамбовская компания зашла пять лет назад, получив за это время контрактов на несколько миллиардов рублей. Например, в 2021 году «Аркс-7» отремонтировал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги на улицах Писарева, Локомотивной и Ладыгина за 22,7 млн рублей. Но потом на компанию начались нарекания: тамбовчане работали с браком, не укладывались в сроки и подводили контрагентов.

Так, в 2022 году ОГУП «Липецкдоравтоцентр», субподрядчик тамбовчан, обратилось в арбитражный суд с иском к «Аркс-7» о взыскании 42 миллионов рублей долга за ремонты дорог регионального значения. В 2023 году тамбовчане получили из городского бюджета 18,4 млн рублей за ремонт улицы Яна Берзина и 70,6 миллиона — за новый асфальт на улице Водопьянова, а весной следующего года на обновленных дорогах появились выбоины, ямы, глубокие трещины. Осенью прошлого года дорожное агентство области заключило с тамбовчанами 495-миллионный контракт на строительство западного обхода Лебедяни, однако эту дорогу строит липецкая компания «Инфинити Групп».
ремонт дорог
зарплата
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
