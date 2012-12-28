Липецкие работники тамбовской дорожной компании «Аркс-7» семь месяцев ждали зарплату

СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Пострадавшими по нему проходят 164 человека.

Пресс-служба регионального Следкома сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам липецкого филиала тамбовского ООО «Аркс-7». Санкция этой статьи УК РФ предусматривает вплоть до трех лет лишения свободы.По данным следствия, с января по июль 2025 года руководство дорожной компании не выплатило 164 работникам зарплату на общую сумму 28 млн рублей.«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия в целях установления всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, чьи трудовые права нарушены. Всех, кто пострадал от действий руководства общества с ограниченной ответственностью, просят обратиться в следственные органы для защиты и восстановления трудовых прав или позвонить по телефону: 8 (900) 924 90 36», — сообщили в региональном Следкоме.В отношении «Аркс-7» открыто дело о банкротстве из-за долгов на более чем 1,3 млрд рублей.В нашу область тамбовская компания зашла пять лет назад, получив за это время контрактов на несколько миллиардов рублей. Например, в 2021 году «Аркс-7» отремонтировал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги на улицах Писарева, Локомотивной и Ладыгина за 22,7 млн рублей. Но потом на компанию начались нарекания: тамбовчане работали с браком, не укладывались в сроки и подводили контрагентов.Так, в 2022 году ОГУП «Липецкдоравтоцентр», субподрядчик тамбовчан, обратилось в арбитражный суд с иском к «Аркс-7» о взыскании 42 миллионов рублей долга за ремонты дорог регионального значения. В 2023 году тамбовчане получили из городского бюджета 18,4 млн рублей за ремонт улицы Яна Берзина и 70,6 миллиона — за новый асфальт на улице Водопьянова, а весной следующего года на обновленных дорогах появились выбоины, ямы, глубокие трещины. Осенью прошлого года дорожное агентство области заключило с тамбовчанами 495-миллионный контракт на строительство западного обхода Лебедяни, однако эту дорогу строит липецкая компания «Инфинити Групп».