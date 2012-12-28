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Общество
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56 минут назад
Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»
В Госдуму он избирался как самовыдвиженец.
Напомним, Сергей Курбатов участвовал в выборах как самовыдвиженец, хотя первоначально выставлял свою кандидатуру на праймериз от партии «Единая Россия».
«Самовыдвижение позволяет мне быть в будущем депутатом для всех — и для сторонников разных партий, и для беспартийных», — так пояснил тогда свой шаг Сергей Курбатов, который при этом ни в каких политических партиях не состоит.
Сергей Курбатов избрался в Госдуму по одномандатному округу № 115 и набрал 38,61% голосов.
В Государственной Думе Липецкую область также представляют избранная по одномандатному округу № 116 единороска 56-летняя Татьяна Дьяконова и бывший сенатор от региона 57-летний Максим Кавджарадзе — он получил депутатский мандат как представитель партийного списка «Единой России».
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