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56 минут назад

Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»

В Госдуму он избирался как самовыдвиженец.

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов вошёл во фракцию партии «Новые люди» в Государственной Думе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу партии Алексея Нечаева.

Напомним, Сергей Курбатов участвовал в выборах как самовыдвиженец, хотя первоначально выставлял свою кандидатуру на праймериз от партии «Единая Россия».

«Самовыдвижение позволяет мне быть в будущем депутатом для всех — и для сторонников разных партий, и для беспартийных», — так пояснил тогда свой шаг Сергей Курбатов, который при этом ни в каких политических партиях не состоит.

Сергей Курбатов избрался в Госдуму по одномандатному округу № 115 и набрал 38,61% голосов.

В Государственной Думе Липецкую область также представляют избранная по одномандатному округу № 116 единороска 56-летняя Татьяна Дьяконова и бывший сенатор от региона 57-летний Максим Кавджарадзе — он получил депутатский мандат как представитель партийного списка «Единой России».
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