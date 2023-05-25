Пора больших дорожных ремонтов — в самом разгаре

В этом году в Липецкой области собираются отремонтировать не менее 260 километров автомобильных дорог регионального значения. Ремонт 17 дорог уже начался. Работа также будет идти на 18 мостах, 12 из которых строители планируют сдать до конца года.

В селе Боринское Липецкого района ведется капитальный ремонт моста через реку Белоколодец. Но, по сути, подрядчик «Капиталстрой» возводит мост заново — он даже будет сдвинут на 2,5 метра по оси дороги. Предыдущий мост простоял больше 40 лет — с начала 80-х годов. Демонтировали его за две недели.Подготовительные работы к капитальному ремонту моста в Боринском начались ещё в апреле, а сейчас подрядчик уже перешёл в активную стадию строительства.Новый 50-метровый мост будет трёхпролётным, ширина дороги составит семь метров. Увеличатся его надёжность и грузоподъемность.Прораб Николай Овсянников работает в строительстве больше 40 лет, из них 20 лет — с 1995 года — специализируется на возведении и ремонте мостов.— На этом месте уже были два моста, и чтобы не попасть на старые сваи, забитые на глубину 13 метров, новый мост перенесли на 2,5 метра в сторону Воронежа, — рассказывает Николай Овсянников. – Сейчас мы начинаем возводить новые опоры. Установлен каркас, все сваи уже забиты, работает экскаватор — происходит разработка котлована, делаем опалубку. Промежуточные опоры находятся на полтора метра ниже уровня воды — у нас уже готова помпа для её откачки. В последующем здесь будет монолитный ростверк под промежуточную опору.Сдать мост, капитальный ремонт которого обойдётся в 115 миллионов рублей, строители планируют к концу года. После завершения капитального ремонта моста строители дают восемь лет гарантии на несущие конструкции. Срок службы сооружения, заложенный проектировщиками, - не менее 30 лет.А вот гарантийный срок на дорожное покрытие при текущем ремонте дорог составляет четыре года. Отремонтированную в 2022 году в Липецком районе 11-километровую дорогу Сухая Лубна – Тележенка подрядчик ООО «АРКС-7» уже приводит в порядок после зимы по гарантии.В ходе весеннего обследования заказчиком — «Дорожным агентством Липецкой области» были выявлены дефекты. Теперь подрядчик должен обеспечить ровность дорожного покрытия.— Были сдвиги по покрытию, просадка на остановочных площадках и заездах, пучинность из-за плохого основания (его при ремонте не меняли), дорогу быстро разбивают сельхозтехника и большегрузы, которые здесь много ездят. Все недостатки мы устранили, сфрезеровали, частично заменили дорожное полотно. Большая часть работ уже выполнена. Все работы здесь должны здесь быть завершены к 16 июня, — рассказывает начальник участка Вадим Килимник.По словам пресс-секретаря «Дорожного агентства Липецкой области» Лилии Каревой, «Дорожное агентство» как госзаказчик тщательно следит за гарантийными объектами. В начале сезона кураторы объезжают все дороги, отремонтированные за 4 года. Как и в любой другой сфере, дорожные работы не обходятся без определённого процента брака. Бывает, что выявляют дефекты — по каждому из них составляют акт и передают предписание подрядчику устранить недостатки в определённый срок. Если этого не происходит — организацию ждут судебные разбирательства.«Сказать, что какой-то отдельный подрядчик у нас славится большим объемом выявляемых недостатков и гарантийный работ — нельзя. Определённый процент брака бывает у всех. За его устранением государственный заказчик следит», — отметила Лилия Карева.На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году выделено 6,5 миллиарда рублей. На пяти объектах ремонта и одном объекте капремонта уже укладывают асфальт.В Лебедянском районе ремонтируют 15,5 километра дороги от райцентра до села Троекурово — участок автодороги Становое — Троекурово — Лебедянь. По этой дороге пролегает популярный туристический и паломнический маршрут: к Свято-Димитриевскому Иларионовскому Троекуровскому женскому монастырю и парку с с остатками усадьбы Русиновых.На этой дороге уже уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. А сейчас идёт обустройство съездов и примыканий, ремонт остановок и водопропускных труб. Впереди — замена бордюров, укрепление обочин и нанесение разметки.