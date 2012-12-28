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Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Происшествия
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15 минут назад
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Сбившего 11-летнего мальчика 23-летнего мотоциклиста лишили водительских прав
Мотоцикл был без номеров. А его водитель проехал на красный.
23 мая этого года в Липецке на улице Космонавтов мотоциклист сбил 11-летнего мальчика. Школьника доставили в больницу.
«В суде установлено, что водитель мотоцикла «Ямаха», не оборудованного государственным регистрационным знаком, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ДТП здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Мотоциклист полностью признал вину и частично возместил причиненный вред, выплатив пострадавшему мальчику 15 тысяч рублей.
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