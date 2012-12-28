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15 минут назад
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Сбившего 11-летнего мальчика 23-летнего мотоциклиста лишили водительских прав

Мотоцикл был без номеров. А его водитель проехал на красный.

В Липецке 23-летний мотоциклист на полтора года лишён водительских прав за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (по части второй статьи 12.24 КоАП РФ).

23 мая этого года в Липецке на улице Космонавтов мотоциклист сбил 11-летнего мальчика. Школьника доставили в больницу.

«В суде установлено, что водитель мотоцикла «Ямаха», не оборудованного государственным регистрационным знаком, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ДТП здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Мотоциклист полностью признал вину и частично возместил причиненный вред, выплатив пострадавшему мальчику 15 тысяч рублей.
авария
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5 минут назад
Когда в городе наведут порядок с мотоциклистами? Ночами гонки, днем опасное вождение. Каждое лето кого-то сбивают. Ау! Гибдд!
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