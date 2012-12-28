Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете

После выборов депутатов областного Совета фракция партии «Единая Россия» в региональном парламенте заметно обновилась. Вновь избранные депутаты рассказали о себе и о том, зачем они взвалили на себя груз парламентской работы.



54-летняя Анна Щербак — заслуженный работник культуры Липецкой области, директор одной из самых крупных и активно развивающихся школ искусств области — Детской школы искусств г. Усмани. Анна Ивановна — коренная жительница этого уютного старинного купеческого города. 30 лет назад, после окончания Саратовского государственного университета, преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер предпочла вернуться на родину.— Я всегда была привязана к Усмани. Ещё с юности у меня сформировалось чёткое понимание: в большом городе довольно сложно найти своё место, там ты маленький винтик в огромной системе. А в маленьком городе ты практически каждый день видишь результат своей работы: в моём случае — это наши выпускники, это концерты и благодарные родители. Понимаешь, что твоя работа имеет большое социальное значение. В маленьком городе это ощущаешь в полной мере: чувствуешь, что живёшь не напрасно. Я ни разу не пожалела, что живу в Усмани. В последние годы благодаря стараниям партии «Единая Россия» наш город необыкновенно преобразился. При поддержке региональных и федеральных программ и по инициативе главы округа, секретаря местного отделения партии Мазо Владимира Михайловича благоустроена набережная, построена современная детская поликлиника, сельские ФАПы, ведётся капитальный ремонт школы в селе Октябрьское, завершён капремонт школы № 3, ведутся работы по созданию уникального парка цветов. Наша школа искусств капитально отремонтирована и получила пристройку за счёт субсидии из областных средств. В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» нам выделили больше четырёх миллионов рублей на оснащение: инструменты, нотную и методическую литературу, современное звуковое оборудование и интерактивные обучающие программы. Видя все эти реальные позитивные перемены в Усмани, я приняла решение стать членом партии «Единая Россия», — говорит Анна Щербак.В партии «Единая Россия» Анна Щербак состоит с 2018 года.— В новом созыве облсовета от «Единой России» — исключительно профессиональные люди, искренне болеющие за судьбу своего региона, умеющие слушать и слышать людей, вести с ними диалог. Это люди, которые работают на результат и вдохновляют своим примером трудиться на благо региона, — уверена Анна Щербак.До избрания в облсовет она уже избиралась депутатом окружного Совета (ранее райсовета): на её счету уже шесть лет практики работы с обращениями избирателей.— Такой опыт позволяет видеть проблемы и узкие места, которые не фигурируют в официальных отчётах и докладах. По роду своей деятельности я и раньше была связующим звеном между жителями и властью. Избирательная кампания показала: жители мне доверяют, и это накладывает дополнительную ответственность, — говорит Анна Щербак.В 2020 году Анна Щербак познакомилась с Владимиром Путиным: во время визита президента в Усмань она рассказала, что одарённые дети школы искусств очень нуждаются в транспорте для выезда на конкурсы и фестивали. Нужен транспорт и для подвоза ребят из отдалённых сёл. По поручению президента автобус на 25 мест был куплен; дети ездят на отчётные концерты и мероприятия в Усмань, а в сёлах проходят выездные концерты школы искусств. Тогда же опыт реконструкции и развития усманской школы искусств решили распространить на всю Россию.В региональном парламенте Анна Щербак планирует принимать участие в разработке и корректировке региональных законов о культуре, поддержке творческих инициатив, молодых талантов и сохранении культурного наследия.— Надеюсь продолжить работу над решением проблем родного округа, а также над реализацией во всей Липецкой области нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Его цель — обеспечить граждан качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Но и другие нацпроекты — «Семья», «Молодёжь и дети», программы по развитию кадрового потенциала — для Анны Щербак очень важны. Ведь, например, по программе «Земский работник культуры» в её школу за два года пришли три новых преподавателя: по классу фортепиано, духовых инструментов и игре на гуслях.— Важно, чтобы людям хотелось жить и работать в Липецкой области. Считаю, что именно на местах сегодня можно принести реальную пользу людям.Ещё один новичок в облсовете — 45-летний Дмитрий Погорелов — заведующий онкологическим отделением областной детской больницы, главный внештатный детский онколог Министерства здравоохранения Липецкой области, лауреат областных премий «Лучший молодой врач» и «Лучший практикующий врач». Принцип «не навреди» из клятвы Гиппократа он считает ключевым и в медицине, и в своей общественно-политической работе. В партии «Единая Россия» Дмитрий Погорелов состоит с 2015 года и дважды избирался от неё депутатом Липецкого городского Совета.В «Единую Россию» Погорелова, как ни странно, привёл коллега — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного онкологического диспансера Владимир Борисов. Он как раз руководил в нашем регионе партийным проектом в сфере здравоохранения. Дмитрий Погорелов охотно согласился заниматься общественной деятельностью, а в 2020 году его впервые избрали депутатом Горсовета.— Как медик я вижу работу, которую проводит партия «Единая Россия» в сфере здравоохранения. Надеюсь трудиться над законопроектами, которые улучшают медицинское обслуживание. Но, конечно же, поработав в 29-м городском избирательном округе, я уже не брошу темы благоустройства и дорог, которыми я занимался последние годы. Тем более что мой округ — новые микрорайоны: «Университетский» и «Елецкий», и в них много недоделанных моментов, в том числе не хватает парковочных мест, есть проблемы с транспортом, — сказал Дмитрий Погорелов.Один из партийных проектов «Единой России» в сфере медицины — «Здоровое будущее». Его цель — содействие сохранению населения, здоровья и благополучия людей, снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. «Единая Россия» также поддержала и расширила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на обеспечение доступности квалифицированной медпомощи в отдалённых населённых пунктах.Дмитрий Погорелов отдельно отмечает партийные инициативы по развитию здорового образа жизни и спорта: от появления новых доступных спортивных площадок до развития массового спорта, организации всевозможных забегов и масштабных фестивалей. И обращает внимание: секретарь Липецкого регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Артамонов лично подаёт нам пример на таких спортивных мероприятиях.Дмитрий Погорелов родился в Воронежской области. Но в 2005 году детский хирург переехал в Липецк, где проходил интернатуру, и с тех пор уже считает город родным. Погорелов стоял у истоков службы детской онкологии в нашем регионе — до этого были отдельные койки, сейчас — целое отделение.Существующие проблемы в медицине он знает лучше других: например, это закрытый на ремонт офис врача общей врачебной практики в 19-м микрорайоне. Необходимо развивать и новую поликлинику в «Елецком». Одних стен и закупки оборудования недостаточно. Нужно активно привлекать врачей. Ведь собственный медвуз даст их только через шесть лет, а лечить людей нужно уже сегодня. Волнует его и проблема утечки кадров из системы государственного здравоохранения — в другие регионы и в частные медицинские центры. Надо всем этим Дмитрий Погорелов и собирается работать в облсовете.— Нельзя не замечать и множество позитивных перемен: сколько поликлиник обновлено, сколько построено с нуля, как в «Елецком». Плюс открытие кардиоцентра в областной клинической больнице. Это же не просто привезти сюда специалистов: для операций на открытом сердце необходимо специальное помещение, оборудование, адекватное лечение и уход. И далеко не в каждом регионе делают такие операции! У липецкого здравоохранения — крутые достижения. Ещё одно — наш собственный университет, в котором в этом году появился уже второй факультет — педиатрический. Увеличение доступности оказания медицинской помощи жителям — приоритет и для меня как депутата от «Единой России», — отмечает Дмитрий Погорелов.Кстати, депутат Дмитрий Погорелов никогда не останавливал работу практикующим детским хирургом и онкологом: в год он проводит около 80 операций, ведёт десятки сложных пациентов, которые по шесть–восемь месяцев получают химиотерапию. От своего дела жизни он ни на секунду не отходил и во время избирательной кампании!Николай Тагинцев родился в Липецкой области и вся его трудовая деятельность, за исключением службы в армии в Группе советских войск в Германии, проходила в родном крае. Свой путь он начал механиком в совхозе «Елец-Лозовский» в 1976 году, затем занимал пост главы администрации Хлевенского района и более 20 лет был заместителем, а затем первым заместителем главы администрации Липецкой области. Курировал агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, пищевую перерабатывающую промышленность, экологию и ветеринарию. Николай Тагинцев опытный политик и управленец.Вопросы парламентаризма, местного самоуправления для него не новы. В 80-е и в начале 90-х годов был депутатом Липецкого областного совета, председателем Хлевенского районного совета депутатов. По выходу на пенсию в 2021 году Николай Тагинцев продолжает заниматься общественной работой. Он активный член политического совета партии «Единая Россия», в 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России.Николай Тагинцев не оставляет без внимания и своё родное село Елец-Лозовка. С такими же неравнодушными жителями, руководителями предприятий, расположенных на территории Елец-Лозовки, участвует в различных программах по социально-экономическому развитию села. На базе комплекса административных зданий предприятия «Зерос» открыли экспортно-логистический центр, капитально отремонтировали школу, детский сад, церковь, обустроили военный мемориал, привели в надлежащее состояние автодороги. В приоритете остается забота о людях и их благосостоянии.Николай Тагинцев не привык оставаться в стороне и вернулся в законодательную власть, чтобы быть участником важных процессов, которые происходят в социально-экономическом развитии нашей родной Липецкой области. А особенно двух своих округов – Хлевенского и Задонского. Причём последний для Николая Федеровича тоже близок: в задонском селе Камышевка — корни по отцовской линии.Приоритет Николая Тагинцева — сельское хозяйство и формирование политики в части развития сельских территорий и округов. Решение этих социальных задач возможно при достаточно сбалансированном бюджете, его доходной и расходной частей. Николай Федорович уверен, что главный источник увеличения объёмов доходов это более эффективное использование нашего бесценного богатства земли через модернизацию инвестиций и современные технологии, которые увеличивают отдачу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.— Я привык создавать базу для формирования бюджета, чтобы все наши отрасли были прибыльными. Стремление к созиданию нас объединяет с партией «Единая Россия». Партия была создана в 2001 году, в 2003-м она получила большинство в Государственной Думе. А уже в 2005-м появились несколько значимых и важных для человека национальных проектов — по развитию АПК, здравоохранения, образования. Именно в этот момент были найдены возможности финансирования реального сектора экономики, который потом стал приносить прибыль и развиваться. Благодаря поддержке государства особое развитие получило сельское хозяйство, что позволило обеспечить продовольственную безопасность страны, приносить доход. Только в Липецкой области от агропромышленного комплекса, пищевой перерабатывающей промышленности за 2025 год во все уровни бюджета поступило более 49 миллиардов рублей. Появились возможности вложений в социально значимые вещи — всё это тоже перетекло в национальные проекты по образованию, здравоохранению, молодёжной политике. Это меня стимулировало вступить в партию ещё в 2008 году: я увидел, что идёт правильная расстановка приоритетов, — говорит Николай Тагинцев.Николай Тагинцев— кандидат экономических наук, награждён орденами Александра Невского, Почёта, Дружбы, золотой медалью Минсельхоза «За вклад в развитие агропромышленного комплекса», «Почётный гражданин Липецкой области».