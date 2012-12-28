Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей

Лайфхак по поиску работы, как не отпугнуть потенциального нанимателя.

Последний день сентября подарит нам температуру от +15 до +17 градусов и пройдёт преимущественно без осадков.









– ул. Советская, 68.









– пр–т Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а, 116, 118, 120, 126, 128, 132.

– Садоводчество «Сокол 3».









Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) на очередном занятии проекта «Нескучное материнство» состоится занятие «Мама в ресурсе» (16+).









Фото vk.com/lib48ru

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт «Магия осени» (12+).









Валерий Миков

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится очередное заседание «Английского клуба» (12+).









В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) организуют показ фильма «Девушка с жемчужной серёжкой». Биография, мелодрама. США, Великобритания, 2003. Режиссёр Питер Уэббер (16+).





В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) покажут вокально-хореографический спектакль «Пугачёвъ» (12+).













В 16:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкая молодёжная команда встретится со сверстниками из «Калуги» (6+).









Курсы по составлению резюме по-прежнему пользуются спросом, но по правде говоря, большинству из них место в мусорной корзине.







