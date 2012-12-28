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Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Лайфхак по поиску работы, как не отпугнуть потенциального нанимателя.
Последний день сентября подарит нам температуру от +15 до +17 градусов и пройдёт преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 09:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
– ул. 8 Марта: 26а, 28, 30, 32, 32а, 34;
– ул. Советская, 68.
С 10:00 до конца ремонта придётся расстаться с удобствами:
– ул. 3 Сентября, 5, 14, 16а, 18, 26;
– ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
– ул. Волгоградская, 35, 35а, 35б, 35г вл. 5;
– ул. Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129;
– ул. Герцена, 15;
– ул. им. Генерала Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
– ул. Индустриальная, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42;
– ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
– ул. Космонавтов, 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 42/2, 42/3, 44/2, 46/2, 46/3, 46/4, 48/2;
– ул. Ленинградская 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;
– ул. Никитина, 14, 16;
– ул. Студенческая 6, 9;
– ул. Терешковой, 6а, 12, 14/2,14/3;
– ул. Титова, 3/2, 3/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10,11, 11/2, 13, 13а;
– ул. Флерова, 1, 15;
– ул. Чехова, 2а, 8, 10;
– пр–т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9,11, 11а, 15, 21;
– пр–т Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а, 116, 118, 120, 126, 128, 132.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Баумана, 2. 2а, 15, 27, 35, 51, 78, 8, 80, 81, 85, 89, 97, 120, 127, 149, 158, 161, 164, 197, 226, 262, 295а, 297б, 299, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж, 384, 387, 390;
– ул. Береговая, 370;
– ул. В. Скороходова, 19;
– Насосная станция;
– ул. Огородная, 18а, 34а;
– ул. Ольховая;
– ул. Опытная, 11б, 19, 19б.
– ул. Родниковая;
– ул. Подсобное хозяйство;
– ул. Полевой участок, 1, 3, 5, 6;
– ул. Ситовская, 394;
– ул. Скороходова (Ситовка), 14;
– ул, Цемзаводская, 3, 4;
– Садоводчество «Металлург 1», 287, 325, 355, 355а, 358, 537;
– Садоводчество «Металлург 2», 243, 302;
– Садоводчество «Речное», 15, 19, 71, 105, 147, 221, 235, 239, 247, 268, 315, 370, 394, 447, 449, 453, 487, 502, 534, 535, 560;
– Садоводчество «Сокол 3»;
– Садоводчество «Сокол 3».
С 14:00 до 19:00 пропадёт напряжение в розетках:
– ул. Астраханская, 1, 1а, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17.
Пробки
Машин на улицах стало меньше, но заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс-картами».
Полный бак
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Встреча мамочек
В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) на очередном занятии проекта «Нескучное материнство» состоится занятие «Мама в ресурсе» (16+).
Фото vk.com/lib48ru
Милые дамы поговорят и материнстве, утроят творческий мастер-класс и немного отвлекутся от повседневных забот. Приходить можно и с детьми, которым найдут чем заняться, подготовят развивающие игры и познакомят со сверстниками.
Концерт
В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт «Магия осени» (12+).
Валерий Миков
Выступит любительский ансамбль эстрадной песни «Мелодия» под управлением профессионального артиста Валерия Микова. Вход свободный.
Английский язык
В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится очередное заседание «Английского клуба» (12+).
Преподаватель Юлия Кузнецова проведёт бесплатное часовое занятие, на котором ученики изучат время Past Simple, а также повторят предлоги at, in, on. Рекомендовано с 14 лет.
Кино
В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) организуют показ фильма «Девушка с жемчужной серёжкой». Биография, мелодрама. США, Великобритания, 2003. Режиссёр Питер Уэббер (16+).
Три номинации на «Оскар» в 2004 году: за лучшие костюмы, лучшие декорации и лучшую работу операторов. История создания знаменитого шедевра Йоханнеса Вермеера и непростых отношений художника с его музой. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,4.
«Казаки»
В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) покажут вокально-хореографический спектакль «Пугачёвъ» (12+).
Спектакль
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) начнётся спектакль-перфоманс «Моё обретение» (12+).
Зрители станут участниками действа, которое поможет заглянуть внутрь себя и лучше понять свой собственный индивидуальный мир.
Фото vk.ru/teatrpodderevom
Футбол
В 16:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкая молодёжная команда встретится со сверстниками из «Калуги» (6+).
Это будет матч 2-го этапа первенства СФФ «Центр» (третий дивизион). Конечно, главная игра недели состоится в субботу, 3 октября, в 14:00, когда главный «Металлург» сразится с пензенским «Зенитом», а сегодня – репетиция. Парни «Профессора» Романа Войделя пока в середине турнирной таблицы, а калужане идут на 3-м месте. Но в жизни всегда есть место подвигу!
Прийти стоит и потому, что вход на игру бесплатный.
«Вы не найдёте работу никогда…»
Те, кто раньше учился по шаблону, живёт по шаблону, и работу ищет по одной и той же схеме, штампуя одинаковые, как пирожки в лотке, резюме. Однако такие описания теперь могут не привлечь, а скорее оттолкнуть работодателя. Красным фагом для многих HR становится слово «многозадачность» – согласно опросу SuperJob, оно отпугнёт 21% потенциальных нанимателей. На втором месте «стрессоустойчивость» – 15% рекрутёров пройдут мимо такого резюме. Далее следуют утверждения про ответственность и коммуникабельность – заявки проигнорируют соответственно 14 и 12% работодателей. «Легкообучаемость» добавит негатива ещё от 9% рекрутёров.
Курсы по составлению резюме по-прежнему пользуются спросом, но по правде говоря, большинству из них место в мусорной корзине.
Также нанимателей отпугивают грамматические ошибки в резюме – 55%, требование зарплаты по договорённости – 17%, незаполненные разделы резюме — 17%, шаблонные сопроводительные письма — 10%. Кроме того, HR-менеджерам не нравится, когда на вакансии, предполагающие работу в офисе, присылают резюме с ожиданием удаленки – 3%.
Дорогие липчане! Сегодня провожаем сентябрь – самый безбензиновый месяц в нашей многовековой истории. Готовимся встречать безбензиновый октябрь! В такие времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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