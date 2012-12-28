Мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей

Забравшего «гробовые» 22-летнего жителя Тамбовской области задержали.

Полицейские задержали 22-летнего жителя Тамбовской области, забравшего почти 6 миллионов рублей у обманутой мошенниками 67-летней ельчанки – матери погибшего участника СВО.Мошенники сначала позвонили женщине и пригласили её на торжественное мероприятие, где ей должны были вручить награду за сына, и выманили персональные данные под предлогом оформления документов.Далее к обману подключились «представители правоохранительных органов»: они заявили, что женщина передала сведения о себе преступникам, и теперь деньги на её банковских счетах, в том числе выплаты по случаю гибели сына, находятся под угрозой и их необходимо передать на проверку.Ельчанка обналичила в банке 5,9 миллиона рублей и, завернув деньги в пакет, доехала до места встречи и передала крупную сумму неизвестному «сотруднику спецслужб».«По данным следствия, за свертком мошенники отправили нанятого 22-летнего жителя Тамбовской области. Полицейские установили местонахождение курьера и задержали его. Молодой человек нашел криминальную подработку в интернете, а полученные наличные переводил на электронные кошельки кураторов. Предварительно установлено, что подозреваемый причастен к серии аналогичных преступных деяний, совершённых на территории региона. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.