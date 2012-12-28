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Происшествия
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сегодня, 11:12
Ссора торговцев из-за места на трассе «Дон» вылилась в драку
Один из братьев-торговцев пустил в ход кулаки и был за это осужден.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл в октябре прошлого года на федеральной трассе «Дон». 51-летний мужчина и его 46-летний брат приехали торговать на трассе, однако между ними и их знакомым возник конфликт из-за места, в ходе которого один из братьев нанес оппоненту несколько ударов. Оба брата в суде заявили, что никто из них потерпевшего не бил, и что он сам споткнулся об ящик и упал лицом на асфальт.
Но вина 51-летнего мужчины всё же была доказана. А вот свидетельств причастности его 46-летнего брата к преступлению получено не было.
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