Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из избивших мужчину на улице Звёздной задержан самый младший
Происшествия
Детские пособия и пенсии в октябре липчанам выплатят досрочно
Общество
Три человека пострадали в столкновении «Лексуса» и «Дэу» на окраине Грязей
Происшествия
Мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей
Происшествия
У 28-летнего мужчины сбежала сожительница, а досталось его соседке
Происшествия
Гора мышц принесла липчанину 2-е место в открытом чемпионате Москвы
Спорт
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
Жильцы домов на улице Депутатской и проспекте Победы неделю живут без горячей воды
Общество
Красный уровень действовал в Липецкой области всю ночь
Происшествия
30-летний усманец купил машину и уже через несколько часов попался пьяным за рулём
Происшествия
Читать все
С 1 октября плата за парковку в Липецке составит 44 рубля
Общество
71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Происшествия
Липчане полтора месяца живут без горячей воды
Общество
16-летний мотоциклист влетел в «Шкоду»: подросток госпитализирован
Происшествия
Сбившего 11-летнего мальчика 23-летнего мотоциклиста лишили водительских прав
Происшествия
Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»
Общество
Кубок мира покорился липецким рукопашникам не единожды
Спорт
169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
Происшествия
Ссора торговцев из-за места на трассе «Дон» вылилась в драку
Происшествия
В Ленино горели строящийся дом и «КамАЗ»
Происшествия
Читать все
Общество
556
сегодня, 12:40
11

Липчане полтора месяца живут без горячей воды

Плановые отключения плавно вылились во внеплановые.

Дом № 37 по улице Меркулова полтора месяца остаётся без горячей воды. С 13 по 26 августа её отключали на время плановых работ на сетях, но после них воду в многоэтажку так и не подали.

«РИР Энерго» утверждает, что виновата УК, а та — что виновата «РИР Энерго», — рассказал один из жителей дома.

GOROD48 связался с директором УК «Новый город» Натальей Щедриной. По её словам, с подачей воды сначала затянули энергетики, а потом в самом доме дважды лопнули трубы. Энергетики ремонтировали теплосеть в раскопе у дома до 14 сентября, а не до 26 августа. Когда в многоэтажку собирались подать горячую воду, в ней случился порыв, причём в очень неудобном для ремонта месте — в подполье, где трубы не было видно. Сотрудники управляющей компании с трудом её восстановили, но случился новый порыв. Его устранение почти закончили. Наталья Щедрина пообещала, что воду в дом подадут сегодня.
отключение горячей воды
3
0
5
0
2

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Людмила
3 минуты назад
9 микрорайон 24/2 после гидравлических испытаний с 29.08 по 13.09 горячая вода так и не появилась и когда появится не известно, отписки от РИРЭНЕРГО уже надоели, куда ещё обращаться.
Ответить
Житель 37дома
3 минуты назад
Не верю! Ремонт не закончен, а только начали сегодня, трубу понесли.
Ответить
Липчанка
6 минут назад
На Советской, 68 нет и не будет горячей воды до 7 октября.
Ответить
гость
20 минут назад
Липовская, 1а с начало августа нет горячей воды.
Ответить
Житель
38 минут назад
Папина 31б, точно такая же ситуация. Рир Энерго только письма рассылает о переносах сроках подачи воды.
Ответить
Елена
47 минут назад
Такая же ситуация сложилась в нашем доме ул. Авиационная, 33 Плановые работы до 13.09.2026 воды нет. УК Союз ссылается на РИР Энерго, они на УК Очень удобно перекладывать друг на друга.
Ответить
Елена
сегодня, 13:09
Очень похожая ситуация сложилась и в моем доме, ул. Авиационная д 33 после планового проведения гидравлических испытаний с 31.08.26 по 13.09.2026 ГВС до сегодняшнего числа так и включили, каждые три дня УК Союз присылает сообщения о том, что РИР Энерго проводит работы, а РИР Энерго утверждает, что с их стороны всё нормально и нужно обращаться в УК Очень удобно друг на друга перекладывать ответственность
Ответить
Гость
сегодня, 13:07
В 11 доме по меркулова все тоже самое, даты сдвигаются с сентября на октябрь, а горячей воды как не было так и нет.
Ответить
Гость***
сегодня, 13:04
Да полгорода сидят без горячей воды и пока обещают как раз к подаче отопления.
Ответить
советская 27
сегодня, 13:01
2 месяца живем без газа, УК валит на капремонт, капремонт на УК...в итоге с буржуйками
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить