Липчане полтора месяца живут без горячей воды

Плановые отключения плавно вылились во внеплановые.

Дом № 37 по улице Меркулова полтора месяца остаётся без горячей воды. С 13 по 26 августа её отключали на время плановых работ на сетях, но после них воду в многоэтажку так и не подали.«РИР Энерго» утверждает, что виновата УК, а та — что виновата «РИР Энерго», — рассказал один из жителей дома.GOROD48 связался с директором УК «Новый город» Натальей Щедриной. По её словам, с подачей воды сначала затянули энергетики, а потом в самом доме дважды лопнули трубы. Энергетики ремонтировали теплосеть в раскопе у дома до 14 сентября, а не до 26 августа. Когда в многоэтажку собирались подать горячую воду, в ней случился порыв, причём в очень неудобном для ремонта месте — в подполье, где трубы не было видно. Сотрудники управляющей компании с трудом её восстановили, но случился новый порыв. Его устранение почти закончили. Наталья Щедрина пообещала, что воду в дом подадут сегодня.