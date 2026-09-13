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Общество
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сегодня, 12:40
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Липчане полтора месяца живут без горячей воды
Плановые отключения плавно вылились во внеплановые.
«РИР Энерго» утверждает, что виновата УК, а та — что виновата «РИР Энерго», — рассказал один из жителей дома.
GOROD48 связался с директором УК «Новый город» Натальей Щедриной. По её словам, с подачей воды сначала затянули энергетики, а потом в самом доме дважды лопнули трубы. Энергетики ремонтировали теплосеть в раскопе у дома до 14 сентября, а не до 26 августа. Когда в многоэтажку собирались подать горячую воду, в ней случился порыв, причём в очень неудобном для ремонта месте — в подполье, где трубы не было видно. Сотрудники управляющей компании с трудом её восстановили, но случился новый порыв. Его устранение почти закончили. Наталья Щедрина пообещала, что воду в дом подадут сегодня.
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