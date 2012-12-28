Липецкая вечЁрка: труп в подвале, дело о гибели рабочего и спасение Дня молодежи

Сегодня, 26 июня, стало известно, что на улице Космонавтов нашли труп в подвале многоэтажки, дело о гибели рабочего на стройке направили в суд, и энергетики за несколько часов починили трубу и почти убрали за собой на улице Фрунзе.

И о ситуации с бензином. Губернатор Игорь Артамонов сегодня провел заседание оперативного штаба, на котором обсудили ситуацию с бензином.

По поставкам топлива ситуация улучшилась. Крупные операторы АЗС увеличили количество бензовозов . Заместитель прокурора области Александр Хвостов объявил предостережение нескольким руководителям компаний-операторов АЗС о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования, о защите прав потребителей.

«За последние сутки по крупным сетям есть движение в правильную сторону», - отметил губернатор, добавив, что ограничения по продаже бензина не более 30 литров в один бак пока останутся, как и заявляли ранее, до конца текущей недели.