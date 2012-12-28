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Липецкая вечЁрка: труп в подвале, дело о гибели рабочего и спасение Дня молодежи
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55 минут назад
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Липецкая вечЁрка: труп в подвале, дело о гибели рабочего и спасение Дня молодежи

Сегодня, 26 июня, стало известно, что на улице Космонавтов нашли труп в подвале многоэтажки, дело о гибели рабочего на стройке направили в суд, и энергетики за несколько часов починили трубу и почти убрали за собой на улице Фрунзе.

В подвале одного из домов на улице Космонавтов накануне нашли труп 74-летнего мужчины. За два дня до этого родственники заявили в полицию о его исчезновении.

По предварительным данным, труп без признаков насильственной смерти, тем не менее, полиция  выяснит обстоятельства пропажи и причины смерти мужчины.

Уголовное дело о гибели рабочего на стройке на улице Молодежной направлено в суд. Трагедия произошла 28 мая 2025 года около десяти утра. На двух рабочих обрушилась часть кирпичной кладки торцевой стены строящегося дома. Обломки кирпичей упали с высоты 14-го этажа: один рабочий погиб, второй был искалечен. По данным GOROD48, это иностранцы, которые трудились на стройплощадке воронежской компании «ЖБИ-Капстрой».

Под суд пошёл 41-летний начальник участка объекта строительства. Его обвиняют в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«По данным следствия, он допустил нарушение технологии строительства при облицовке кирпичом наружных стен без крепежа гибкими связями к стеновым панелям, а также пропуск на объект посторонних лиц. Указанные нарушения привели к обрушению кирпичной кладки стены на находящихся в опасной зоне рабочих подрядной организации, производивших строительные работы», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

И это была не единственная сегодня криминальная новость. 17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников.

Задержанный во время допроса признался, что готовил покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о подготовке аналогичных преступлений в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.

Спустя семь лет суд обязал липецкого застройщика разгородить проезд к многоэтажке. Речь идет о беспрепятственном проезде к 16-этажному дому № 1 по переулку Балакирева.

«Ещё бы разгородили проход по проспекту Победы в районе кинотеатра «Спутник». 10 лет власть в ту сторону не смотрит. А мы на строительный забор из профлиста любуемся», — напомнил о застарелой проблеме Гость.

Прокуратура через суд добилась выплаты миллиона рублей дочери погибшего участника СВО.

В Липецкой области будут судить предполагаемого курьера мошенников. 24-летний воронежец в июле прошлого года по указанию неустановленных лиц приехал в Липецкую область, где получил от обманутых «сотрудниками правоохранительных органов» пенсионеров из Лебедянского, Данковского и Добринского округов 1 900 000 рублей. Деньги он передал кураторам, оставив часть суммы себе в качестве вознаграждения.

47-летнего уроженца Добринского района будут судить по статье «Мошенничество». Он получил областную поддержку в размере 350 тысяч рублей на открытие бизнеса по оказанию ритуальных услуг. Но деньги потратил на собственные нужды.

23-летнюю липчанку оштрафовали на 4 000 рублей за оскорбления в социальных сетях и СМС-переписке. Ее адресат отвечать не стала, а  написала заявление в полицию.

Сегодня утром прорвало трубу на улице Фрунзе, причем в той ее части, где вечером планировался гастрофестиваль, посвященный Дню молодежи. Он оказался под угрозой срыва. Однако энергетики ударными темпами обнаружили место порыва, залатали трубу и засыпали раскопку землей. Только асфальт не успели уложить, но обещают это сделать в ближайшие дни. Жильцы 26 домов всего на несколько часов остались без воды.

То есть если горводоканал клюет жареный петух, то у компании появляются материалы, люди и техника, необходимые для оперативного ремонта. Когда этой легендарной птицы рядом нет, утечки в «РВК-Липецк» ставят в очередь с неизвестным сроком их ликвидации и еще более таинственным временем восстановления благоустройства в местах работ. Взять ту же улицу Фрунзе: этой весной и летом она была самой проблемной для водоканала. Ее не раз раскапывали в поиске утечек, а однажды в раскоп упала «Мазда».

«Это лютый цирк, конечно. Когда надо, то за два часа устраняют прорыв. А если это жилые районы, то РВК будет спихивать ответственность на кого угодно, лишь бы ничего не делать. А если начнут делать, то две недели будут курить около ямы, потому что не хочется намочить спецодежду», — заметил 48.

«Копать не перекопать, ищите, ищите клад должен быть!» — посмеялся САИ.

«Хорошая фотозона получится, сэлфи будем снимать с гнилыми трубами», — написал Васек.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +22 до +24 градусов.

Помимо Дня молодежи, который будут отмечать до конца недели, завтра состоятся выпускной «Липецкие зори», для проведения которых частично перекроют две улицы.

И о ситуации с бензином. Губернатор Игорь Артамонов сегодня провел заседание оперативного штаба, на котором обсудили ситуацию с бензином.

По поставкам топлива ситуация улучшилась. Крупные операторы АЗС увеличили количество бензовозов. Заместитель прокурора области Александр Хвостов объявил предостережение нескольким руководителям компаний-операторов АЗС о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования, о защите прав потребителей.

«За последние сутки по крупным сетям есть движение в правильную сторону», - отметил губернатор, добавив, что ограничения по продаже бензина не более 30 литров в один бак пока останутся, как и заявляли ранее, до конца текущей недели.

вечЁрка
труп
суд
порыв
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Комментарии (1)

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6 минут назад
Труп в подвале, может он от ракетной опасности прятался?
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