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Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
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Общество
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сегодня, 17:10
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
11 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Достоевского, 71, улица 8 Марта, улица Горького, а также на внутренних сетях по заявке потребителя по адресу: улица Циолковского, 43в — без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40 по улице Катукова, № 2 по улице Московской, №№ 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39 по проезду Поперечному, № 11 по проезду Товарному, №№ 2б, 4, 6, 12, 12б по проезду Универсальному.
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