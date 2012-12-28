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сегодня, 17:10
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

11 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Достоевского, 71, улица 8 Марта, улица Горького, а также на внутренних сетях по заявке потребителя по адресу: улица Циолковского, 43в — без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3 в 15-м микрорайоне, №№ 27а, 29 по проезду Строителей, № 71 по улице Достоевского, № 21 по улице 8 Марта, №№ 11а, 11а/1 по улице Горького, № 43в по улице Циолковского, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40 по улице Катукова, № 2 по улице Московской, №№ 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39 по проезду Поперечному, № 11 по проезду Товарному, №№ 2б, 4, 6, 12, 12б по проезду Универсальному.

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Комментарии (1)

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Гость
6 минут назад
Горячию похоже до сентября не дадут даже тем у кого сегодня должна появится согласно графику. Зато отключают аж в ночь, что на утро уже ели теплая.
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