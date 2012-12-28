На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

11 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Достоевского, 71, улица 8 Марта, улица Горького, а также на внутренних сетях по заявке потребителя по адресу: улица Циолковского, 43в — без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3 в 15-м микрорайоне, №№ 27а, 29 по проезду Строителей, № 71 по улице Достоевского, № 21 по улице 8 Марта, №№ 11а, 11а/1 по улице Горького, № 43в по улице Циолковского, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40 по улице Катукова, № 2 по улице Московской, №№ 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39 по проезду Поперечному, № 11 по проезду Товарному, №№ 2б, 4, 6, 12, 12б по проезду Универсальному.