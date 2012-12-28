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20 минут назад

Уголовное дело о гибели рабочего на стройке на улице Молодежной направлено в суд

Судить будут начальника участка объекта строительства.

Заместителем прокурора Октябрьского района Липецка утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ в отношении 41-летнего липчанина, обвиняемого в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Речь идёт о трагическом происшествии на улице Молодежной в Тракторном, которое случилось 28 мая 2025 года около десяти утра. На двух рабочих обрушилась часть кирпичной кладки торцевой стены строящегося дома. Обломки кирпичей упали с высоты 14-го этажа: один погиб, второй искалечен.

Погибшему 27-летнему рабочему кирпичи упали на голову, а раненому 37-летнему — на ноги. Он был госпитализирован со множественными переломами ног.

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По данным GOROD48, жертвы несчастного случая — иностранцы, которые трудились на стройплощадке воронежской компании «ЖБИ-Капстрой» (компания возводит на Тракторном уже вторую многоэтажку ЖК «Траектория», часть квартир в которой будет передана жителям расселенных домов на улицах Калинина и Радиаторной).

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Под суд пошёл начальник участка объекта строительства.

«По данным следствия, он допустил нарушение технологии строительства при облицовке кирпичом наружных стен без крепежа гибкими связями к стеновым панелям, а также пропуск на объект посторонних лиц. Указанные нарушения привели к обрушению кирпичной кладки стены на находящихся в опасной зоне рабочих подрядной организации, производивших строительные работы», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Уголовное дело расследовано следственным комитетом. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
несчастный случай
техника безопасности
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