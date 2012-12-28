«Без обратных SMS»: гневные сообщения девушки обернулись штрафом

Судом назначен штраф за оскорбления в социальной сети и СМС-переписке.

23-летнюю липчанку оштрафовали на 4000 рублей за оскорбления в социальных сетях и СМС-переписке (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ).«В апреле этого года девушка на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей направила ей сообщения оскорбительного характера. В личной переписке в социальной сети «ВКонтакте», а также посредством отправки СМС-сообщения она оскорбила потерпевшую, выразившись в её адрес неприличными, бранными и нецензурными словами, чем унизила ее честь и достоинство», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.