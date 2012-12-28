Похоронил бизнес: 47-летнего самозанятого обвиняют в мошенничестве с соцконтрактом

Липчанин собирался оказывать ритуальные услуги.

Заместитель прокурора Советского района Липецка направил в суд уголовное дело в отношении 47-летнего уроженца Добринского района, обвиняемого в мошенничестве (по части третьей статьи 159 УК РФ). Мужчина планировал открыть бизнес по оказанию ритуальных услуг и получил на эти цели областную поддержку.«По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина заключил с Центром социальной защиты населения Липецкой области социальный контракт на развитие своего дела и получил денежную выплату в размере 350 тысяч рублей. Предполагалось, что бюджетные средства будут направлены на приобретение оборудования для ведения предпринимательской деятельности. Однако субсидию мужчина израсходовал не на цели, предусмотренные соглашением, а потратил на собственные нужды, не представив документы, подтверждающие их целевое использование», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Уголовное дело расследовала полиция. Самозанятому грозит до шести лет лишения свободы.