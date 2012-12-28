В Липецкой области еще один сухой и жаркий день

Со среды температура начнет понижаться.



11 августа Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона, осадков не ожидается. 12 августа регион окажется под влиянием обширной североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов, ожидаются дожди, грозы, днем температура понизится. 13 августа под влиянием фронтов смещающейся на восток депрессии днем местами пройдут небольшие дожди, температура продолжит понижаться.Среднесуточные температуры составят: 11 и 12 августа — 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 13 августа — 14-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 2-7 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15, днем от +24 до +29 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +11 до +13, днем — от +26 до +28 градусов.День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 5 градусов тепла.