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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области еще один сухой и жаркий день
Со среды температура начнет понижаться.
Среднесуточные температуры составят: 11 и 12 августа — 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 13 августа — 14-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 2-7 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15, днем от +24 до +29 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +11 до +13, днем — от +26 до +28 градусов.
День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 5 градусов тепла.
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