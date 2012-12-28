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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшие дожди и до +26

Погода останется чуть прохладнее обычного.

В ближайшие трое суток влиять на погоду в Липецкой области будет восточная периферия антициклона, местами ожидаются небольшие дожди.

Среднесуточные температуры составят: 27 и 28 июня - 17-18 градусов тепла, что 26 и 27 июня на 2-3 градуса ниже нормы, 29 июня – 19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +21 до +26.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 7 градусов тепла.
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