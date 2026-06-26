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Общество
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сегодня, 12:10
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Спустя семь лет суд обязал липецкого застройщика разгородить проезд к многоэтажке
Областной суд утвердил решение Правобережного районного суда Липецка, обязав ООО Специализированный застройщик «Строймастер» обеспечить беспрепятственный проезд к 16-этажному дому №1 по переулку Балакирева.
Двухподъездную 16-этажку компания «Строймастер» построила в 2016 году. А весной 2019-го, скупив по соседству с этим домом несколько земельных участков в частном секторе между улицей Папина и проспектом Победы, затеялась возвести еще две 24-этажные свечки ЖК «Авангард». Тогда против такого уплотнения выступили жители как дома в переулке Балакирева, так и жители соседних пятиэтажек и частных домовладений. Причин для протеста было много, но для жителей дома №1 принципиально важным стал пожарный проезд, перегороженный забором застройщика.
Начиная с 2019 года «Строймастер» периодически получал предписания органов власти о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда к дому с двух сторон, так как этого требуют нормы пожарной безопасности. К тому же именно такое количество проездов к дому было предусмотрено проектом, на основании которого выдавалось разрешение на строительство. Однако ситуацию разрулили только сейчас, спустя семь лет после начала конфликта. Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила, что областной суд решил оставить в силе решение Правобережного райсуда, обязавшего застройщика обеспечить наличие беспрепятственного проезда к 16-этажному дому №1 по переулку Балакирева в Липецке. Добровольно исполнить это решение ответчик должен в течение 2 месяцев.
… Конфликт вокруг строительства ЖК «Авангард» в Липецке начался весной 2019 года. Тогда тихий переулок Яблочкина превратился в поле битвы. Местный люд — владельцы частных домов и жители многоэтажки в переулке Балакирева, 1 — узнали о планах застройщика возвести две 24-этажные высотки. Площадь участка составляла менее гектара, а новых жильцов предполагалось около 650 человек. Узкие дороги, выполняющие одновременно функцию пешеходных зон, старые коммуникации и нехватка социальной инфраструктуры мгновенно превратили проект в бомбу замедленного действия. Кульминация протеста случилась 8 мая. Возмущённые рытьем котлована под новые «свечки» люди выстроились стеной перед грузовиком, вывозившим грунт. На разлетевшихся по соцсетям видеозаписям мелькали беременная женщина, стоявшая перед «КамАЗом», галдящие люди, газовый баллончик. Ругань, толчки и тычки едва не привели к мордобою.
Тогда же областная прокуратура совместно с инспекцией Государственного строительного надзора начала проверку обращений жителей. Конфликт пытались погасить тогда помощник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков (сегодня врип главы Липецка) и спикер горсовета Игорь Тиньков.
Но главное событие произошло на встрече в мэрии, куда пришли не только инициативная группа и представители «Строймастера», но и тогда врио губернатора Игорь Артамонов, прокурор области Константин Кожевников и начальник УМВД Михаил Молоканов. Глава региона сразу взял жесткий тон: «Моя задача — не допустить беззакония, анархии, беспредела», пообещав общественникам правовую поддержку: «Если увижу юридический шанс на приостановку работ, я за него зацеплюсь». А областной прокурор предложил жителям судиться с застройщиком.
Активисты во главе с инвалидом-колясочником Михаилом Ларионовым настаивали, что разрешение на строительство ЖК «Авангард» было выдано мэрией до публичных слушаний, а значит — незаконно. Общественники требовали немедленной остановки работ. Горячая фаза конфликта длилась больше года, после чего УГС Липецка подало в Арбитражный суд иск к ООО «Строймастер» с требованием снести ограждение, перекрывшее проезд по переулку Яблочкина. В ходе разбирательств выяснилось, что в сформированный Росреестром земельный участок под жилой комплекс незаконно попали дорога и частная территория в пять соток. Мэрия внесла изменение в градостроительную документацию, запретив строить новые высотки в месте конфликта, а также отозвала разрешение на строительство ЖК у «Строймастера». А против сотрудников Росреестра даже возбудили уголовное дело по статье «Халатность» (его позже прекратили за отсутствием состава преступления). И вот сейчас в длительном споре за забор областной суд поставил точку: снести!
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