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Красная дорожка, аттракционы, фотобудка, видеоспинер и массовый вальс: чем будут удивлять выпускников
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Общество
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40 минут назад
Красная дорожка, аттракционы, фотобудка, видеоспинер и массовый вальс: чем будут удивлять выпускников
Пока больше всего стобалльников выпускает гимназия №64.
В Липецке меньше всего выпускников в школе №7 — их всего семь и в частной школе «Диалог» — там их восемь. А больше всего одиннадцатиклассников выпускает лицей №44 Липецка — 101 человека, а также школы №33 и №72 — по 74 человека.
Говорить о количестве медалистов и стобалльников пока рано: не все результаты ЕГЭ известны. Вот-вот объявят баллы по биологии.
Но пока в Липецке больше всего стобалльников в гимназии №64.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, округа самостоятельно выбирают формат праздника, стараются порадовать своих выпускников. Торжества пройдут в школах, центрах досуга, районных домах культуры. К примеру, в Ельце планируется чествование медалистов и стобалльников на красной дорожке, традиционный конкурс на лучшую школьную фотозону. Также выпускников ждет катание на аттракционах. Запечатлеть событие можно будет в фотобудке и видеоспинере.
В Елецком округе для участников торжественного мероприятия будет организовано несколько красочных фотозон, атмосферу праздника создадут творческие коллективы муниципалитета и области. По красной дорожке пройдут не только медалисты — все выпускники. Торжественная часть завершится возложением цветов к памятнику участникам боевых действий, в котором примут участие все выпускники, педагоги, родители.
В Данковском округе талантливые выпускники вместе с родителями также пройдут по красной дорожке, будут танец дошколят и танец, посвященный Году народов России. Торжественная часть завершится вальсом, который станцуют около 100 человек.
В Липецке пройдет традиционный выпускной «Липецкие зори 2026».
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