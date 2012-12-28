Красная дорожка, аттракционы, фотобудка, видеоспинер и массовый вальс: чем будут удивлять выпускников

Пока больше всего стобалльников выпускает гимназия №64.

Завтра, 27 июня в Липецкой области пройдут выпускные вечера: в торжественных мероприятиях примут участие более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. По данным GOROD48, если быть совсем точными, то по области со школой простятся 4592 одиннадцатиклассника, в том числе 2552 в Липецке.В Липецке меньше всего выпускников в школе №7 — их всего семь и в частной школе «Диалог» — там их восемь. А больше всего одиннадцатиклассников выпускает лицей №44 Липецка — 101 человека, а также школы №33 и №72 — по 74 человека.Говорить о количестве медалистов и стобалльников пока рано: не все результаты ЕГЭ известны. Вот-вот объявят баллы по биологии.Но пока в Липецке больше всего стобалльников в гимназии №64.Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, округа самостоятельно выбирают формат праздника, стараются порадовать своих выпускников. Торжества пройдут в школах, центрах досуга, районных домах культуры. К примеру, в Ельце планируется чествование медалистов и стобалльников на красной дорожке, традиционный конкурс на лучшую школьную фотозону. Также выпускников ждет катание на аттракционах. Запечатлеть событие можно будет в фотобудке и видеоспинере.В Елецком округе для участников торжественного мероприятия будет организовано несколько красочных фотозон, атмосферу праздника создадут творческие коллективы муниципалитета и области. По красной дорожке пройдут не только медалисты — все выпускники. Торжественная часть завершится возложением цветов к памятнику участникам боевых действий, в котором примут участие все выпускники, педагоги, родители.В Данковском округе талантливые выпускники вместе с родителями также пройдут по красной дорожке, будут танец дошколят и танец, посвященный Году народов России. Торжественная часть завершится вальсом, который станцуют около 100 человек.В Липецке пройдет традиционный выпускной «Липецкие зори 2026».