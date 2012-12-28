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Общество
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41 минуту назад
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Пять отравившихся грибами остаются в липецкой БСМП
Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, накануне в отделении острых отравлений больницы лечились восемь пациентов, отведавших ядовитых грибов. Пик госпитализации таких пациентов пришёлся на первую неделю августа, когда в отделении находилось 15 человек с отравлением грибами. 31 июля и 3 августа от отравления бледной поганкой в больнице умерли 52-летний мужчина и 73-летняя женщина.
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