Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе

Нас ждут солнечный летний день, урок сценического мастерства, поиски топлива.

Днём в Липецке не пекло, но вполне летние от +26 до +28 градусов и без существенных осадков.









– пр-д Строителей, 27а, 29.









– пр–д Универсальный, 2б, 4, 6, 12, 12б.









С бензином всё нормально, ситуация под контролем. Мэр Липецка Михаил Щербаков объявил о возвращении волонтёров на АЗС.









Сегодня отмечают День белого гриба. Трубчатый гриб из семейства болетовых, рода боровиков считается самым желанным для любителей «тихой охоты». В некоторых регионах «царь леса» имеет и другие названия – глухарь, бабка, желтяк, медвежник, пан.… А вы уже собирали грибы в этом году?













Местное отделение Союза охраны птиц России считает это очень важным, потому что в мире по невыясненным причинам начала сокращаться численность воробьёв. А это – опасный сигнал, свидетельствующий о нарушениях в экосистеме. Правда, подсчёт способен лишь зафиксировать статистику, а как он решит природные проблемы, организаторы акции не уточнили.









Принять участие может каждый. Воробьёв нужно будет фотографировать на улицах, считать, делиться данными. Подробную инструкцию можно получить на специальном сайте

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) вновь пройдёт особое занятие для малышей – «Кроха» (0+).









В 16:00 на площади перед филиалом ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10) будут отмечать День физкультурника (6+).













Фото vk.ru/dk_rud

В 18:33 в большом шатре на Зелёном острове состоится тренинг по актерскому мастерству и сценической речи «Стихобиатлон Км/вслух» (12+).













Дина Кюнбергер, фото vk.ru/vbiblioteku

Любопытна реакция работодателей. 31% инициативу поддержали, 32% дипломатично ушли от ответа, заявив, что ещё не определились. 37% руководителей предприятий осудили запрет, отметив, что женщинам с маленькими детьми часто не до работы, и это – факт.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:– ул. 8 Марта, 21;– ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3;– ул. Горького, 11а, 11а/1;– ул. Достоевского, 71;– ул. Циолковского, 43в;В частном секторе комфорт исчезнет из домов жителей улиц Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова.С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. Катукова, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40;– ул. Московская, 2;– пр–д Поперечный, 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39;– пр–д Товарный проезд, 11;Поиску бензина неплохо начинать с «Яндекс-карт», а разыскав нужную заправку, у вас будет от одного до нескольких часов, чтобы спокойно прямо в очереди изучить, не образовались ли пробки на дороге домой. Разумеется, если не отключат Интернет.У них важная функция – успокаивать, объяснять. Набирают исключительно добровольцев, отпуск у некоторых стал несколько короче. Любопытно, что могут сделать хрупкие женщины, если на заправке вспыхнет драка «двух якодзун»? Таких роликов становится всё больше в Интернете, ведь у нас привыкли почти во всех бедах обвинять соседа, желательно габаритами поменьше.Кстати, почему-то в России до сих пор нет Дня валежника, хотя населению ещё в 2019 году разрешили собирать его в лесах для личных нужд. Например, для отопления.В Липецкой области началась и будет проходить до 16 августа перепись воробьёвНа территории Липецкой области обитают два вида воробьёв: домовый и полевой. И первый, и второй чрезвычайно подвижны, умных сайтов не читают, легко меняют административные границы, перелетая из региона в регион, подсчитать их дело мудрёное.Рассчитано на детей 3–5 лет в рамках проекта «Играй-читай». На занятиях продолжительностью 45 минут юных любителей книг ждут знакомство с красочными изданиями, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что помогает сделать время в библиотеке не только интересным, но и по-настоящему семейным.Праздник прошёл в минувшую субботу, но лучше поздно.… В программе награждение победителей конкурса ГТО и концерт.Один из преподавателей – актриса «Театра Под Деревом», бывшая хозяйка культурного пространства «Библиотека» и один из самых творческих людей Липецка Дина Кюнбергер. Участники будут учиться правильно вырабатывать интонацию при чтении стихов, демонстрировать эмоции и т.п.48% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают вступающий в силу с 1 сентября закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин (а также иных опекунов при отсутствии матери), имеющих детей до 3-х лет. Сколько их них тех, кто поддерживает любую инициативу власти – неизвестно. Противников у идеи 25%.Не исключено, авторами закона двигали благие намерения. Но не оказали ли они мамочкам «медвежью услугу»? Работник без испытательного срока – всё равно, что кот в мешке, работодатели могут чаще отказывать молодым мамочкам в трудоустройстве. Тогда и закон соблюдён, и собственные интересы. Пострадают только мамочки.