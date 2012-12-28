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Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Общество
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35 минут назад
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Нас ждут солнечный летний день, урок сценического мастерства, поиски топлива.
Днём в Липецке не пекло, но вполне летние от +26 до +28 градусов и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. 8 Марта, 21;
– ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3;
– ул. Горького, 11а, 11а/1;
– ул. Достоевского, 71;
– ул. Циолковского, 43в;
– пр-д Строителей, 27а, 29.
В частном секторе комфорт исчезнет из домов жителей улиц Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Катукова, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40;
– ул. Московская, 2;
– пр–д Поперечный, 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39;
– пр–д Товарный проезд, 11;
– пр–д Универсальный, 2б, 4, 6, 12, 12б.
Пробки, бензин
Поиску бензина неплохо начинать с «Яндекс-карт», а разыскав нужную заправку, у вас будет от одного до нескольких часов, чтобы спокойно прямо в очереди изучить, не образовались ли пробки на дороге домой. Разумеется, если не отключат Интернет.
Всё под контролем!
С бензином всё нормально, ситуация под контролем. Мэр Липецка Михаил Щербаков объявил о возвращении волонтёров на АЗС.
У них важная функция – успокаивать, объяснять. Набирают исключительно добровольцев, отпуск у некоторых стал несколько короче. Любопытно, что могут сделать хрупкие женщины, если на заправке вспыхнет драка «двух якодзун»? Таких роликов становится всё больше в Интернете, ведь у нас привыкли почти во всех бедах обвинять соседа, желательно габаритами поменьше.
Праздник наступил!
Сегодня отмечают День белого гриба. Трубчатый гриб из семейства болетовых, рода боровиков считается самым желанным для любителей «тихой охоты». В некоторых регионах «царь леса» имеет и другие названия – глухарь, бабка, желтяк, медвежник, пан.… А вы уже собирали грибы в этом году?
Перепись
В Липецкой области началась и будет проходить до 16 августа перепись воробьёв (12+).
Местное отделение Союза охраны птиц России считает это очень важным, потому что в мире по невыясненным причинам начала сокращаться численность воробьёв. А это – опасный сигнал, свидетельствующий о нарушениях в экосистеме. Правда, подсчёт способен лишь зафиксировать статистику, а как он решит природные проблемы, организаторы акции не уточнили.
Принять участие может каждый. Воробьёв нужно будет фотографировать на улицах, считать, делиться данными. Подробную инструкцию можно получить на специальном сайте.
Для малышей
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) вновь пройдёт особое занятие для малышей – «Кроха» (0+).
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Рассчитано на детей 3–5 лет в рамках проекта «Играй-читай». На занятиях продолжительностью 45 минут юных любителей книг ждут знакомство с красочными изданиями, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что помогает сделать время в библиотеке не только интересным, но и по-настоящему семейным.
Всё ещё День физкультурника
В 16:00 на площади перед филиалом ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10) будут отмечать День физкультурника (6+).
Фото vk.ru/dk_rud
Праздник прошёл в минувшую субботу, но лучше поздно.… В программе награждение победителей конкурса ГТО и концерт.
Стать артистом
В 18:33 в большом шатре на Зелёном острове состоится тренинг по актерскому мастерству и сценической речи «Стихобиатлон Км/вслух» (12+).
Дина Кюнбергер, фото vk.ru/vbiblioteku
Один из преподавателей – актриса «Театра Под Деревом», бывшая хозяйка культурного пространства «Библиотека» и один из самых творческих людей Липецка Дина Кюнбергер. Участники будут учиться правильно вырабатывать интонацию при чтении стихов, демонстрировать эмоции и т.п.
Без испытания
48% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают вступающий в силу с 1 сентября закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин (а также иных опекунов при отсутствии матери), имеющих детей до 3-х лет. Сколько их них тех, кто поддерживает любую инициативу власти – неизвестно. Противников у идеи 25%.
Любопытна реакция работодателей. 31% инициативу поддержали, 32% дипломатично ушли от ответа, заявив, что ещё не определились. 37% руководителей предприятий осудили запрет, отметив, что женщинам с маленькими детьми часто не до работы, и это – факт.
Не исключено, авторами закона двигали благие намерения. Но не оказали ли они мамочкам «медвежью услугу»? Работник без испытательного срока – всё равно, что кот в мешке, работодатели могут чаще отказывать молодым мамочкам в трудоустройстве. Тогда и закон соблюдён, и собственные интересы. Пострадают только мамочки.
Дорогие липчане! Хотите новостей про бензин? Пожалуйста, на нашем сайте эта тема освещается подробно. Как и аспекты жизни, которые интересуют липчан. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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