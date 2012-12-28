17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников

Несовершеннолетний готовился к, по сути, терактам, в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

Главным следственным управлением СК России по Московской области совместно с ФСБ России и МВД России в Республике Дагестан задержан 17-летний молодой человек, который, по данным следствия, является создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п. п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).«Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее 3-х граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами», — сообщает пресс-служба СК РФ.Во время допроса обвиняемый подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о подготовке аналогичных преступлений в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.На момент задержания молодой человек был администратором различных информационных ресурсов с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками этих сообществ.По ходатайству следствия молодой человек арестован. В настоящее время следователи устанавливают иные эпизоды его противоправной деятельности, а также ищут сообщников.