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17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
Происшествия
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сегодня, 14:15
17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
Несовершеннолетний готовился к, по сути, терактам, в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
«Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее 3-х граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Во время допроса обвиняемый подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о подготовке аналогичных преступлений в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.
На момент задержания молодой человек был администратором различных информационных ресурсов с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками этих сообществ.
По ходатайству следствия молодой человек арестован. В настоящее время следователи устанавливают иные эпизоды его противоправной деятельности, а также ищут сообщников.
Фото: СК РФ
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