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За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
НЛМК Live
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сегодня, 13:59
За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
В Университете НЛМК состоялся финал интеллектуального турнира «Металлургические вечера». Впервые в нём встретились победители игр из Липецка, Москвы, Екатеринбурга, Старого Оскола и Заринска.
— Приехали в Липецк, чтобы получить удовольствие от игры и насладиться общением с коллегами, — рассказал Сергей Иванов, начальник маркшейдерского отдела рудоуправления «Стойленского горно-обогатительного комбината» (г. Старый Оскол). — Благодарны компании за возможность зарядиться позитивными эмоциями и отлично провести время.
Перед финалом для участников из других городов провели экскурсию по комбинату. Они побывали на доменной печи «Россиянка», в цехе горячего проката, и посмотрели на обитателей «Лебединого озера».
— Впечатлили масштабы комбината, и, конечно, великолепное «Лебединое озеро». Много слышали про единственный в России экопарк на территории промышленного предприятия, и восхищены увиденным, — поделилась Ольга Чертовикова, эксперт центра оценки квалификации «ВИЗ-Стали» (г. Екатеринбург).
Главной темой решающей игры стала металлургия. Для финального турнира организаторы подготовили вопросы повышенной сложности. Кубок победителя летней серии игр получила команда сотрудников прокатного производства и дирекции по безопасности НЛМК.
— Эмоции переполняют всю команду, — поделился впечатлениями от победы Иван Борисов, специалист прокатного производства НЛМК. — Не ожидали, что победим, просто получали удовольствие от игры. Отличный турнир, спасибо командам и организаторам!
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