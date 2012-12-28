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За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
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сегодня, 13:59

За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России

В Университете НЛМК состоялся финал интеллектуального турнира «Металлургические вечера». Впервые в нём встретились победители игр из Липецка, Москвы, Екатеринбурга, Старого Оскола и Заринска. 

«Металлургические вечера» провели в восьмой раз и приурочили ко Дню металлурга. В 20 играх летнего сезона свои знания показали более 1800 человек. В этом году сотрудники смогли пригласить на игру ветеранов производства, бывших коллег, друзей и близких. В финал вышли 10 самых эрудированных команд, которые представляли разные подразделения Группы НЛМК. 

— Приехали в Липецк, чтобы получить удовольствие от игры и насладиться общением с коллегами, — рассказал Сергей Иванов, начальник маркшейдерского отдела рудоуправления «Стойленского горно-обогатительного комбината» (г. Старый Оскол). — Благодарны компании за возможность зарядиться позитивными эмоциями и отлично провести время. 

Перед финалом для участников из других городов провели экскурсию по комбинату. Они побывали на доменной печи «Россиянка», в цехе горячего проката, и посмотрели на обитателей «Лебединого озера». 

— Впечатлили масштабы комбината, и, конечно, великолепное «Лебединое озеро». Много слышали про единственный в России экопарк на территории промышленного предприятия, и восхищены увиденным, — поделилась Ольга Чертовикова, эксперт центра оценки квалификации «ВИЗ-Стали» (г. Екатеринбург).
Главной темой решающей игры стала металлургия. Для финального турнира организаторы подготовили вопросы повышенной сложности. Кубок победителя летней серии игр получила команда сотрудников прокатного производства и дирекции по безопасности НЛМК. 

— Эмоции переполняют всю команду, — поделился впечатлениями от победы Иван Борисов, специалист прокатного производства НЛМК. — Не ожидали, что победим, просто получали удовольствие от игры. Отличный турнир, спасибо командам и организаторам!
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