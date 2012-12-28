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сегодня, 14:11
6

Статистика: липчане перестали экономить на продуктах питания

Траты на продукты питания стали такими же, как и год назад, расходы на готовый общепит перестали расти.

230,6 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-июне 2026 года — по сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос (в сопоставимых ценах) на 3,6%, сообщает Липецкстат. 

Так, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия жители региона потратили в первом полугодии 110,2 миллиарда рублей, на 0,6% больше января-июня прошлого года — общая доля трат составила 47,8% от всего розничного товарооборота. Расходы на непродовольственные товары выросли заметнее, на 6,4%, составив 120,4 миллиарда рублей. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-июне 2026 года составил 9,7 миллиарда рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.
траты населения
оборот розничной торговли
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Интересно
5 минут назад
Антуан , а Антуан , а откуда люди деньги берут , из тумбочки или пособия , выплаты , дотации ?
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Липчанин
17 минут назад
Тратят то больше по деньгам,а количество приобретенных продуктов уменьшается...
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львова
31 минуту назад
может правильно написать, что цены выросли, поэтому и больше потратили!?
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Цены
сегодня, 14:22
Выше и показатели тоже.язачем же сравнивать с годом ранее.
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Антуан
сегодня, 14:18
Зато в интернете плачут как им тяжело, да час на заправках стоять
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Попостились
сегодня, 14:18
И теперь отрывается.Статистика просто бред.
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