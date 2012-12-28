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Экономика
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сегодня, 14:11
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Статистика: липчане перестали экономить на продуктах питания
Траты на продукты питания стали такими же, как и год назад, расходы на готовый общепит перестали расти.
Так, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия жители региона потратили в первом полугодии 110,2 миллиарда рублей, на 0,6% больше января-июня прошлого года — общая доля трат составила 47,8% от всего розничного товарооборота. Расходы на непродовольственные товары выросли заметнее, на 6,4%, составив 120,4 миллиарда рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-июне 2026 года составил 9,7 миллиарда рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.
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