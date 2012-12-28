Прокуратура через суд добилась выплаты миллиона рублей дочери погибшего участника СВО

Удалось доказать: основание для отказа в предоставлении выплаты являлось формальным.

Данковская межрайонная прокуратура в суде добилась предоставления мер социальной поддержки 37-летней дочери погибшего участника СВО. Её отец в 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, где 4 июня 2025 года погиб на выполнении боевой задачи.24 сентября 2025 года дочь обратилась в ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» с заявлением о предоставлении ей выплаты в миллион рублей в связи с гибелью отца согласно части первой статьи 5 Закона Липецкой области от 28.11.2024 № 576-ОЗ. Но в предоставлении дочери такой меры социальной поддержки было отказано. Прокуратуре удалось доказать: основание для отказа в предоставлении выплаты являлось формальным.«Данковская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению дочери погибшего участника СВО. В связи с гибелью отца при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции женщина обратилась за региональной единовременной выплатой в орган социальной защиты населения, но получила отказ в связи с отсутствием сведений о его проживании в Липецкой области. При этом военнослужащий на протяжении длительного времени проживал в Данковском округе, но регистрации по месту жительства не имел», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания мужчины на территории региона. И требования прокуратуры были удовлетворены. На орган социальной защиты населения возложена обязанность произвести выплату в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.