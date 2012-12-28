Общество
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33 минуты назад
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Прокуратура через суд добилась выплаты миллиона рублей дочери погибшего участника СВО
Удалось доказать: основание для отказа в предоставлении выплаты являлось формальным.
24 сентября 2025 года дочь обратилась в ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» с заявлением о предоставлении ей выплаты в миллион рублей в связи с гибелью отца согласно части первой статьи 5 Закона Липецкой области от 28.11.2024 № 576-ОЗ. Но в предоставлении дочери такой меры социальной поддержки было отказано. Прокуратуре удалось доказать: основание для отказа в предоставлении выплаты являлось формальным.
«Данковская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению дочери погибшего участника СВО. В связи с гибелью отца при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции женщина обратилась за региональной единовременной выплатой в орган социальной защиты населения, но получила отказ в связи с отсутствием сведений о его проживании в Липецкой области. При этом военнослужащий на протяжении длительного времени проживал в Данковском округе, но регистрации по месту жительства не имел», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания мужчины на территории региона. И требования прокуратуры были удовлетворены. На орган социальной защиты населения возложена обязанность произвести выплату в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.
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