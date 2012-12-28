Из-за ремонта трамвайной линии.

На перекрестке улиц 8 Марта и Валентины Терешковой перекроют движение с 20:00 14 августа до 06:00 17 августа.Это связано с ремонтом трамвайного переезда. В мэрии Липецка посоветовали водителям заранее выбирать альтернативные маршруты.