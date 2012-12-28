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Общество
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27 минут назад
На перекрестке улиц 8 Марта и Валентины Терешковой перекроют движение
Из-за ремонта трамвайной линии.
Это связано с ремонтом трамвайного переезда. В мэрии Липецка посоветовали водителям заранее выбирать альтернативные маршруты.
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