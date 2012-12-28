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сегодня, 16:00
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Часть улицы Фрунзе в День молодежи станет пешеходной

Празднование растянется на три дня.

День Молодежи в Липецке будут отмечать три дня: с 26 по 28 июня. В мэрии рассказали о праздничной программе.

Главной фестивальной площадкой станет Липецкое городище.



На мастер-классы и творческие встречи можно сходить в музей «Городская управа», который находится на улице Октябрьской, 57.



Рядом, на улице Фрунзе откроют молодежный гастроквартал. Там можно будет послушать живую музыку на летних террасах. Часть улицы на время праздника станет пешеходной.



Хедлайнером Дня молодежи станет «NANSI & SIDOROV».

И не забудьте, что в субботу, 27 июня, в Липецке будет введен запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Это связано с празднованием Дня молодежи. Запрет распространяется на предприятия торговли, но не действует на предприятия общественного питания. Торговля алкоголем навынос запрещена.
День моложеди
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Колян
сегодня, 16:11
Скоро весь город станет пешеходным.
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Ну и
сегодня, 16:10
Какая часть улицы станет пешеходной? Сюрприз будет?
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Александр
51 минуту назад
Писали ранее что от перекрёстка с ул Первомайская до перекрёстка с ул Октябрьская.
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