Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги

Сегодня, 10 августа, на бензозаправки вернулись волонтеры, липчан штрафуют за парковку у частных домов, и прокуратура требует вернуть в бюджет Липецка почти семь миллионов незаконно потраченных, по ее мнению, рублей.