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25 минут назад
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Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги

Сегодня, 10 августа, на бензозаправки вернулись волонтеры, липчан штрафуют за парковку у частных домов, и прокуратура требует вернуть в бюджет Липецка почти семь миллионов незаконно потраченных, по ее мнению, рублей.

На липецкие АЗС возвращаются волонтеры. Такое решение принял мэр Михаил Щербаков.

«Они будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей», — написал глава Липецка в соцсетях.

Очереди на заправки выросли еще на прошлой неделе. Тогда же губернатор Игорь Артамонов объяснил их  снижением объёмов поставок топлива. А это связано с приостановкой нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

«Власти региона ведут диалог с руководством нефтяных компаний по распределению имеющихся объёмов топлива и обеспечению Липецкой области», — сообщил Игорь Артамонов.

Напомним, впервые с дефицитом бензина липчане столкнулись в июне. Были введены лимиты на продажу топлива, затем система чёт/нечет, а на заправках дежурили волонтеры. В конце июля ситуация вроде  нормализовалась. Но, как оказалось, ненадолго.

Сегодня, кстати, отмечают международный день биодизеля — 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, изготовленном на арахисовом масле. В вольной интерпретации этот день можно назвать Днём отказа от бензина. В нынешних реалиях дата заиграла новыми красками.

Тема, понятное дело, набрала множество комментариев.

«Ну оно ожидалось, август всегда прожорлив до бензина, тут и перебои, поскольку все мы догадываемся в какие города поехал «наш бензин». Волонтеры — это, конечно, хорошо, но почему не возвращают систему «чет/нечет». Дальше интересней, возвращаются люди из отпусков + скоро школа, вот тогда еще грустнее все может стать», — написал Интересно.

«Волонтёры что, бензин привозить будут?» — не понял А.

«Волонтёрам заранее респект и уважуха — реальная помощь. А вот ощущение того, что Липецк «кинули» — сформировалось. Может быть, нашим региональным властям затеять «проверочку» «Лукойла»? Достаточно рабочая процедура», — считает Житель региона.

«Надо возвращать бензин, а не волонтеров», — съязвил Капитан очевидность.

Жители частного сектора улицы Баумана начали получать штрафы за парковку перед своими домами. Территорию у домов они считали своей, в мэрии же сказали, что она общественная. За нарушения Правил благоустройства городаштраф придется заплатить как минимум 11 сокольцам.

«Красавцы! Всем предписания сначала направили, чтобы благоустроили придомовую территорию, которая перед домом и не относится к частной собственности. Люди траву окосили, все убрали, хотя по логике это обязанность администрации, кто так не сделал, тем штрафы выписали и ещё штрафы выписали за парковку на этой земле, потому что это типа муниципальная собственность. Значит, штрафы — это право администрации, а обязанность по благоустройству они так же на людей переложили. Куда смотрит прокуратура?» — возмутился комментатор.

Дирекция липецких парков попала под суд из-за истории с приобретением двух беседок для Зелёного острова. Прокураратура считает, что почти семь миллионов рублей заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» предпринимателю Илье Брославскому надо вернуть в бюджет Липецка. Иск принял Арбитражный суд.

По мнению заявителя, процедура закупки проведена с нарушениями, что привело к необоснованному ограничению конкуренции, а сам договор заключён с единственным поставщиком при отсутствии на то законных оснований. 

«А мы то думали, чего это директор уволился недавно», — вдруг вспомнила кукушка.

«Что же это за беседки такие по 3,5 миллиона?», — удивился Дааа.

«Теперь буду ездить на 330 автобусе с Елецкого на остров чакры прочищать в беседке за 7 миллионов», — порадовался Йог Кумар.

Жители Карьера переживают за свой мост между ДК «Рудничный» и улицей Гайдара. Омская компания «Альянс Техносервис» должна была его снести ещё в июле, но дело застопорилось.

Подрядчик ругает компанию «РЖД», которая до сих пор не согласовала «окна» для работ на путях. Несмотря на трудности «Альянс Техносервис» собирается снести старый и построить новый мост к концу года.

И еще об одной важной для города стройке. Контракт с начальной ценой в 773, 9 миллиона рублей на строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж, по которому на очистные сооружения будут попадать стоки трети Липецка, взяла компания с судимым директором. Учредителя и гендиректора ООО «Мастер-Юг» Романа Журавлева в 2023 году приговорили к трем годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей по делу о хищении на строительстве водопровода в Крыму. На скамье подсудимых оказался еще и вице-премьер республики Евгений Кабанов.

Компания Романа Журавлева выиграла подряд в Липецке с падением цены сразу на 20%. Возможно, подрядчик решит использовать для коллектора иранскую трубу, не сертифицированную в России.

«При таком раскладе город может остаться без канализации!», — удивились Ну и дела.

Лето продолжается. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +26 до +28 градусов.
вечЁрка
бензин
парковки
госзакупки
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Комментарии (3)

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Житель
9 минут назад
У своего дома я что хочу то и ставлю !
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А
16 минут назад
Зачем валонтеры когда бенза нетнегде
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Як же
17 минут назад
Работа не волк в лес не убежит кто не работает тот ест
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