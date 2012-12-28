Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
Общество
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25 минут назад
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Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Сегодня, 10 августа, на бензозаправки вернулись волонтеры, липчан штрафуют за парковку у частных домов, и прокуратура требует вернуть в бюджет Липецка почти семь миллионов незаконно потраченных, по ее мнению, рублей.
«Они будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей», — написал глава Липецка в соцсетях.
Очереди на заправки выросли еще на прошлой неделе. Тогда же губернатор Игорь Артамонов объяснил их снижением объёмов поставок топлива. А это связано с приостановкой нескольких нефтеперерабатывающих заводов.
«Власти региона ведут диалог с руководством нефтяных компаний по распределению имеющихся объёмов топлива и обеспечению Липецкой области», — сообщил Игорь Артамонов.
Напомним, впервые с дефицитом бензина липчане столкнулись в июне. Были введены лимиты на продажу топлива, затем система чёт/нечет, а на заправках дежурили волонтеры. В конце июля ситуация вроде нормализовалась. Но, как оказалось, ненадолго.
Сегодня, кстати, отмечают международный день биодизеля — 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, изготовленном на арахисовом масле. В вольной интерпретации этот день можно назвать Днём отказа от бензина. В нынешних реалиях дата заиграла новыми красками.
Тема, понятное дело, набрала множество комментариев.
«Ну оно ожидалось, август всегда прожорлив до бензина, тут и перебои, поскольку все мы догадываемся в какие города поехал «наш бензин». Волонтеры — это, конечно, хорошо, но почему не возвращают систему «чет/нечет». Дальше интересней, возвращаются люди из отпусков + скоро школа, вот тогда еще грустнее все может стать», — написал Интересно.
«Волонтёры что, бензин привозить будут?» — не понял А.
«Волонтёрам заранее респект и уважуха — реальная помощь. А вот ощущение того, что Липецк «кинули» — сформировалось. Может быть, нашим региональным властям затеять «проверочку» «Лукойла»? Достаточно рабочая процедура», — считает Житель региона.
«Надо возвращать бензин, а не волонтеров», — съязвил Капитан очевидность.
Жители частного сектора улицы Баумана начали получать штрафы за парковку перед своими домами. Территорию у домов они считали своей, в мэрии же сказали, что она общественная. За нарушения Правил благоустройства городаштраф придется заплатить как минимум 11 сокольцам.
«Красавцы! Всем предписания сначала направили, чтобы благоустроили придомовую территорию, которая перед домом и не относится к частной собственности. Люди траву окосили, все убрали, хотя по логике это обязанность администрации, кто так не сделал, тем штрафы выписали и ещё штрафы выписали за парковку на этой земле, потому что это типа муниципальная собственность. Значит, штрафы — это право администрации, а обязанность по благоустройству они так же на людей переложили. Куда смотрит прокуратура?» — возмутился комментатор.
Дирекция липецких парков попала под суд из-за истории с приобретением двух беседок для Зелёного острова. Прокураратура считает, что почти семь миллионов рублей заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» предпринимателю Илье Брославскому надо вернуть в бюджет Липецка. Иск принял Арбитражный суд.
По мнению заявителя, процедура закупки проведена с нарушениями, что привело к необоснованному ограничению конкуренции, а сам договор заключён с единственным поставщиком при отсутствии на то законных оснований.
«А мы то думали, чего это директор уволился недавно», — вдруг вспомнила кукушка.
«Что же это за беседки такие по 3,5 миллиона?», — удивился Дааа.
«Теперь буду ездить на 330 автобусе с Елецкого на остров чакры прочищать в беседке за 7 миллионов», — порадовался Йог Кумар.
Жители Карьера переживают за свой мост между ДК «Рудничный» и улицей Гайдара. Омская компания «Альянс Техносервис» должна была его снести ещё в июле, но дело застопорилось.
Подрядчик ругает компанию «РЖД», которая до сих пор не согласовала «окна» для работ на путях. Несмотря на трудности «Альянс Техносервис» собирается снести старый и построить новый мост к концу года.
И еще об одной важной для города стройке. Контракт с начальной ценой в 773, 9 миллиона рублей на строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж, по которому на очистные сооружения будут попадать стоки трети Липецка, взяла компания с судимым директором. Учредителя и гендиректора ООО «Мастер-Юг» Романа Журавлева в 2023 году приговорили к трем годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей по делу о хищении на строительстве водопровода в Крыму. На скамье подсудимых оказался еще и вице-премьер республики Евгений Кабанов.
Компания Романа Журавлева выиграла подряд в Липецке с падением цены сразу на 20%. Возможно, подрядчик решит использовать для коллектора иранскую трубу, не сертифицированную в России.
«При таком раскладе город может остаться без канализации!», — удивились Ну и дела.
Лето продолжается. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +26 до +28 градусов.
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