Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором

Учредителя и гендиректора ООО «Мастер-Юг» Романа Журавлева в 2023 году приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 150 тысяч рублей по делу о хищении денежных средств на строительстве водопровода в Крыму. Теперь Роман Журавлев намерен прокладывать в Липецке напорно-самотечный канализационный коллектор с дюкерным переходом под рекой Воронеж: «Мастер-Юг» взял подряд с начальной ценой закупки в 773 941 249 рублей с падением цены сразу на 20%.

В управлении строительства липецкой мэрии — легкий переполох: состоявшиеся со второго раза торги на строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж выиграла симферопольская компания «Мастер-Юг». Компания с неоднозначным учредителем и гендиректором: Романа Журавлева в 2023 году по части четвертой статьи 159 УК РФ — за мошенничество в особо крупном размере — приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 150 тысяч рублей по делу о хищении денежных средств на строительстве водопровода в Крыму.Для Крыма это было громкое уголовное дело, ведь кроме Журавлева на скамье подсудимых оказался вице-премьер республики Евгений Кабанов, куратор всех ее больших строек.: «По версии следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 57 млн рублей при строительстве и досрочной сдаче пятикилометрового водовода от Ивановского водозабора в Сакском районе полуострова до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла для дополнительного водоснабжения Симферополя. В суде адвокаты настаивали, что эти средства были возвращены в бюджет еще до возбуждения уголовного дела и просили назначить своим клиентам меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Киевский районный суд Симферополя стал на сторону обвинения, отправив фигурантов скандального дела в СИЗО».Потом был суд и приговор: Евгения Кабанова осудили на четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей,И вот «Мастер-Юг» зашел в Липецк. Причем со второй попытки после объявления торгов на строительство важнейшего для обеспечения жизнедеятельности города объекта: канализационного коллектора под рекой Воронеж (длиной 2,4 километра и глубиной залегания до трех метров) с начальной ценой контакта в 773 941 249 рублей. Заказчик ожидает, что коллектор для перекачки нечистот на городские очистные от трети Липецка будет готов к 1 августа 2027 года (не желая видеть на аукционе компании-однодневки, в мэрии сделали главным критерием не цену контракта, а опыт строительства подобных объектов).Видя, что компания не попадает на конкурс по ряду критериев, Роман Журавлев тут же обратился в ФАС с жалобой на действия МКУ «Управление строительства Липецка», который и разработал «предохранители» от «Рогов и копыт». Правда, заказчик сделал это так неумело, что дал основания ФАС отменить торги по двум нарушениям рабочей документации. Так, в закупке было указано, что коллектор должен быть построен из «трубы калиброванной из ВЧШГ ДУ400» от ЛТК «Свободный сокол» без сопровождения такого указания словами «или эквивалента». Вторым нарушением стало указание обязательства для участников конкурса иметь опыт работ по строительству объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.ФАС предписала городскому управлению строительства отменить торги на строительство коллектора. Что заказчик и сделал, выставив на торги этот объект снова за ту же сумму — 773 941 249 рублей.«Мастер-Юг» вышел на новые торги и съел всех остальных его участников, сбросив начальную цену контракта до 619,9 миллиона. Второе место в конкурсе заняло ярославское АО «Группа компаний «ЕКС» с большим опытом работы: с 1994 года эта компания заключила 956 госконтрактов на общую сумму 703,9 млрд рублей. Так как в таких вещах нет второго места, ярославская компания с уставным капиталом в 7 400 400 рублей (у «Мастер-Юга» — традиционные 10 тысяч) тоже пошла в ФАС. В своей жалобе, как говорят в управлении строительства мэрии, ярославцы попросили присудить им победу в конкурсе, считая, что указанный конкурентом опыт строительства канализационно-насосной станции не подходит под определение линейного объекта. Однако в отмену результатов торгов на этом основании заказчик не верит.— Мы попытались разобраться в подрядчике, который, очевидно, будет строить канализационный коллектор в Липецке. И мы выяснили, что при строительстве он может использовать чугунную трубу иранского производства. Такая труба не сертифицирована в России. У нас сертифицирована только труба завода «Свободный Сокол». К тому же фасонные части трубопровода — переходы, повороты, изменения углов наклонов — должны производиться на месте. Ну ладно, может случиться, что коллектор построят, а ввести его в эксплуатацию будет нельзя по той же причине — несоответствия ГОСТам. И к нам уже обращался контрагент симферопольской компании с темой иранских труб. Об этой ситуации известно правительству области, — сказали GOROD48 в городском управлении строительства.Объективно компания «Мастер-Юг» является поставщикам по 22 госконтрактам на общую сумму 11,4 млрд рублей. ТОП-5 ее заказчиков возглавляет ГКУ «Инвестстрой республики Крым» (8 контрактов на 7,1 млрд рублей).