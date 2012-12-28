Происшествия
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сегодня, 10:57
В Липецкой области будут судить предполагаемого курьера мошенников
По данным следствия, он получил от обманутых пенсионеров из Лебедянского, Данковского и Добринского округов 1,9 миллиона рублей.
«По данным следствия, 24-летний житель Воронежской области в июле прошлого года по указанию неустановленных лиц прибыл в Липецкую область, где получил от обманутых «сотрудниками правоохранительных органов» пенсионеров из Лебедянского, Данковского и Добринского округов 1 900 000 рублей. Деньги он передал кураторам, оставив часть суммы себе в качестве вознаграждения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Воронежец дал признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений в группе лиц. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.
Также прокуратурой предъявлены гражданские иски в защиту прав потерпевших.
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