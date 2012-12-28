В Липецкой области будут судить предполагаемого курьера мошенников

По данным следствия, он получил от обманутых пенсионеров из Лебедянского, Данковского и Добринского округов 1,9 миллиона рублей.

В Лебедянском округе направлено в суд уголовное дело 24-летнего жителя Воронежской области, которого обвиняют в трёх эпизодах мошенничества (по части третьей статьи 159 УК РФ).«По данным следствия, 24-летний житель Воронежской области в июле прошлого года по указанию неустановленных лиц прибыл в Липецкую область, где получил от обманутых «сотрудниками правоохранительных органов» пенсионеров из Лебедянского, Данковского и Добринского округов 1 900 000 рублей. Деньги он передал кураторам, оставив часть суммы себе в качестве вознаграждения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Воронежец дал признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений в группе лиц. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.Также прокуратурой предъявлены гражданские иски в защиту прав потерпевших.