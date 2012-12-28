Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Общество
68
16 минут назад
Сегодня, 20 апреля, полицейские ищут мошенников, которым липчанка отдала почти 15 миллионов рублей, в Госавтоинспекции рассказали, как инспектор ДПС спас 85-летнюю женщину из горящего дома, и отопительный сезон продолжается.
Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, и взяла в долг около четырех миллионов рублей. Когда возникали вопросы, она отвечала, что деньги требуются на лечение.
После того, как женщина рассказала о случившемся сыну, поняла, что произошло и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
К сожалению, это отнюдь не рекордная сумма, отданная мошенникам. Например, в прошлом году 69-летняя женщина лишилась 28 миллионов рублей, а в сентябре 2023 43-летний липчанин перевел аферистам 23 миллиона. Заявлений от полиции о том, что злоумышленников нашли, не поступало. Повезло пенсионеру, который намеревался отдать мошенникам 25 миллионов рублей. Его остановили банковские служащие и полицейские.
Комментаторы GOROD48 особо пенсионерке не сочувствовали, а гадали, откуда у нее такие средства.
«Такое впечатление, что мошенники знают, за кем охотятся. Есть собственные крупные сбережения, есть валюта, есть возможность занять крупную 4 миллиона у знакомых», — написал Заметил.
«Бабка общак держала, наверно», — сострил Дядя Петя.
«Это не бабка, а прям филиал банка. Не знаю ни одной бабки с 15-ю лямами», — написала Светлана.
«Очередное сказание о том, как богаты российские пенсионеры, и при этом необычайно глупы», — считает Эфа.
«Опять считают деньги стариков. Свои считайте. Может, она жена начальника была или сама начальница. Может, работала до 70 лет. Может, дом иль квартиру продала. Вам то какое дело?» — вступилась Пенсионерка 70 лет.
И еще одна история о мошенничестве: 29-летний липчанин получил 63 миллиона рублей под обещание пригнать машины из-за границы. По данным следствия, в 2022-м — 2024-м годах на эту уловку попались 24 клиента. Уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах передано в суд.
Инспектор ДПС Максим Панюков спас 85-летнюю женщину из горящего дома. Пожар произошел ночью 11 апреля. Старший лейтенант полиции был на дежурстве, когда увидел столб дыма, а потом и горящий дом. Вызвав пожарных он поспешил к зданию, увидел там женщину, которая фонариком подавала знаки. Инспектор сумел спасти хозяйку дома.
«Молодец Максим, вы настоящий мужчина. Семье вашей любви, благополучия, семейного счастья и успехов вашим деткам», — написал комментатор.
Исполняющая обязанности мэра Липецка Светлана Бедрова успокоила сегодня горожан — отопление на этой неделе не отключат.
Синоптики оптимистичных прогнозов пока не дают, в ближайшую неделю будет холодно.
Под новостями про отопление, как правило, комментаторы делятся пополам: кто-то «топит» за отключение, кто-то просит оставить батареи теплыми. В этот раз недовольных решением о продлении отопительного сезона было меньшинство.
«Давайте до мая подождем и по полной за май заплатим Квадре, а то денег мало же им, а то, что с марта батареи перекрыты, а ты плати по 4К, никого не волнует», — написал brat095.
«Если судить по тому, как она разумно решает вопрос с отключением тепла, может мэр бы получился хороший, хватит ли терпения у неё! Спасибо за человечность!» — написала Тина.
«Абсолютно разумное решение, спасибо! Единственное, специалистам Квадры было бы здорово научиться регулировать отопление, а то радиаторы горячее чем в январе. В Москве всегда до мая держат отопление, только радиаторы чуть теплые, и всем комфортно», — добавила Наталья.
Липецкий биолог и профессиональный садовод Сергей Глазинов уверен, что нынешний апрель идеален для садово-огородных работ. Главное, правильно их организовать.
Сегодня ночью в Липецке ожидается небольшие мокрый снег и дождь, столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Завтра, по прогнозам синоптиков, от +5 до +7.
И обратите внимание, 21 апреля, на Радоницу, городской департамент транспорта запустит дополнительные рейсы к городским кладбищам. Автобус к Косыревскому кладбищу будет ездить от остановки «Технический университет» с 07:00 до 14:20 (отправление от кладбища) Расписание можно посмотреть здесь.
0
0
0
0
0
Комментарии