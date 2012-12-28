В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
Отопительный сезон в Липецке затягивается
Общество
Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
Происшествия
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Происшествия
75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей
Происшествия
«Тойота» выбила «ВАЗ» с дороги: пострадала 63-летняя женщина
Происшествия
В лесополосе под Липецком нашли труп
Происшествия
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Общество
«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»
Общество
Упавшее дерево повредило окно общежития
Общество
Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
Общество
Читать все
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Общество
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Происшествия
Курам на смех: деньги за инкубационные яйца ушли мошенникам
Происшествия
Быстрый старт в профессию дан выпускникам школ Липецкой области
Общество
На шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы
Происшествия
В лесополосе под Липецком нашли труп
Происшествия
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Происшествия
В Липецкой области седьмой год сажают «Сад памяти»
Общество
Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Общество
Читать все
68
16 минут назад

Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона

Сегодня, 20 апреля, полицейские ищут мошенников, которым липчанка отдала почти 15 миллионов рублей, в Госавтоинспекции рассказали, как инспектор ДПС спас 85-летнюю женщину из горящего дома, и отопительный сезон продолжается.

75-летняя липчанка отдала мошенникам 14,8 миллиона рублей. Специалисты по отъему денег действовали по старой схеме. Сообщили о замене домофона, а после того, как женщина продиктовала код из SMS, сотрудники «Росфинмониторинга» и «ФСБ» сообщили ей «о взломе аккаунта» и уголовной ответственности за финансирование недружественных стран. А потом, чтобы избежать наказания, предложили отдать сбережения спецслужбам.

Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, и взяла в долг около четырех миллионов рублей. Когда возникали вопросы, она отвечала, что деньги требуются на лечение.

После того, как женщина рассказала о случившемся сыну, поняла, что произошло и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

К сожалению, это отнюдь не рекордная сумма, отданная мошенникам. Например, в прошлом году   69-летняя женщина лишилась 28 миллионов рублей, а в сентябре 2023 43-летний липчанин перевел аферистам 23 миллиона. Заявлений от полиции о том, что злоумышленников нашли, не поступало. Повезло пенсионеру, который намеревался отдать мошенникам 25 миллионов рублей. Его остановили банковские служащие и полицейские. 

Комментаторы GOROD48 особо пенсионерке не сочувствовали, а гадали, откуда у нее такие средства.

«Такое впечатление, что мошенники знают, за кем охотятся. Есть собственные крупные сбережения, есть валюта, есть возможность занять крупную 4 миллиона у знакомых», — написал Заметил.

«Бабка общак держала, наверно», — сострил Дядя Петя.

«Это не бабка, а прям филиал банка. Не знаю ни одной бабки с 15-ю лямами», — написала Светлана.

«Очередное сказание о том, как богаты российские пенсионеры, и при этом необычайно глупы», — считает Эфа.

«Опять считают деньги стариков. Свои считайте. Может, она жена начальника была или сама начальница. Может, работала до 70 лет. Может, дом иль квартиру продала. Вам то какое дело?» — вступилась Пенсионерка 70 лет.

И еще одна история о мошенничестве: 29-летний липчанин получил 63 миллиона рублей под обещание пригнать машины из-за границы. По данным следствия, в 2022-м — 2024-м годах на эту уловку попались 24 клиента. Уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах передано в суд. 

О других видах мошенничества, а том числе сезонных, можно почитать здесь.

Инспектор ДПС Максим Панюков  спас 85-летнюю женщину из горящего дома. Пожар произошел ночью 11 апреля. Старший лейтенант полиции был на дежурстве, когда увидел столб дыма, а потом и горящий дом. Вызвав пожарных он поспешил к зданию, увидел там женщину, которая фонариком подавала знаки. Инспектор сумел спасти хозяйку дома.



«Молодец Максим, вы настоящий мужчина. Семье вашей любви, благополучия, семейного счастья и успехов вашим деткам», — написал комментатор.

Исполняющая обязанности мэра Липецка Светлана Бедрова успокоила сегодня горожан — отопление на этой неделе не отключат.

Синоптики оптимистичных прогнозов пока не дают, в ближайшую неделю будет холодно.

Под новостями про отопление, как правило, комментаторы делятся пополам: кто-то «топит» за отключение, кто-то просит оставить батареи теплыми. В этот раз недовольных решением о продлении отопительного сезона было меньшинство.

«Давайте до мая подождем и по полной за май заплатим Квадре, а то денег мало же им, а то, что с марта батареи перекрыты, а ты плати по 4К, никого не волнует», — написал brat095.

«Если судить по тому, как она разумно решает вопрос с отключением тепла, может мэр бы получился хороший, хватит ли терпения у неё! Спасибо за человечность!» — написала Тина.

«Абсолютно разумное решение, спасибо! Единственное, специалистам Квадры было бы здорово научиться регулировать отопление, а то радиаторы горячее чем в январе. В Москве всегда до мая держат отопление, только радиаторы чуть теплые, и всем комфортно», — добавила Наталья.

Липецкий биолог и профессиональный садовод Сергей Глазинов уверен, что нынешний апрель идеален для садово-огородных работ. Главное, правильно их организовать.

Сегодня ночью в Липецке ожидается небольшие мокрый снег и дождь, столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Завтра, по прогнозам синоптиков,  от +5 до +7.

И обратите внимание, 21 апреля, на Радоницу, городской департамент транспорта запустит дополнительные рейсы к городским кладбищам. Автобус к Косыревскому кладбищу будет ездить от остановки «Технический университет» с 07:00 до 14:20 (отправление от кладбища) Расписание можно посмотреть здесь.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
