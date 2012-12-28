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сегодня, 17:11
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Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения

Девочку госпитализировали с переломом свода черепа и другими травмами.

В Елецком городском суде избирают меру пресечения на время следствия 32-летнему мужчине, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней (по пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 31 мая мужчина бросил 5-летнюю дочь сожительницы с высоты своего роста об пол. Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа и другие травмы.

Прокуратура Липецкой области взяла под контроль ход расследования возбуждённого Следственным комитетом уголовного дела о причинении вреда здоровью девочки.

«По предварительным данным, 31 мая около 17:00 мужчина в состоянии опьянения, находясь в квартире своей 26-летней сожительницы, которая ненадолго отлучилась из дома, избил ее 5-летнюю дочь. Ребенка госпитализировали с переломом свода черепа и другими травмами. Прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой выясняются причины и условия произошедшего. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Как ранее рассказала пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, после случившегося мужчина покинул квартиру.

«Вернувшись домой, мать обнаружила дочь в тяжёлом состоянии и незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Девочка госпитализирована, угроза её жизни миновала», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Мужчина уже дал признательные показания и подтвердил их во время следственного эксперимента.

Известно, что ельчанин судим по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Он также неоднократно привлекался к административной ответственности.
дети
травма
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Ирина
сегодня, 17:49
С кем вы бабоньки -живете?...Дочь или мужичишко -выбор за женщиной.... Судить надо и мать , что себе позволяет-сожителя ...
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Дерсу
сегодня, 17:34
Почему не покушение на убийство?
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12356
сегодня, 17:47
Потому что папка просто разозлился.
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гость
сегодня, 19:55
Потому что папка просто разозлился. это не папка 99%
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