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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухой, безветренный и теплый день
Погода возвращается к норме.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем немного усилится до 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +7 до +9, днем — от +23 до +25 градусов.
День 3 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году — 1 градус тепла.
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