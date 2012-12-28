В Липецкой области сухой, безветренный и теплый день

Погода возвращается к норме.





3 июня территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 4 и 5 июня небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры составят 16-18 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем немного усилится до 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +7 до +9, днем — от +23 до +25 градусов.День 3 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году — 1 градус тепла.