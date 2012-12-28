Происшествия
725
сегодня, 14:50
2

Инспектор ДПС спас пенсионерку из горящего дома

Её 85-летний муж погиб в огне.

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Максим Панюков спас пожилую женщину из загоревшегося ночью дома на улице Учительской в Чаплыгине.

Об этом пожаре мы рассказывали. Ночью 11 апреля в Чаплыгине горел дом. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Тушили огонь 12 пожарных при помощи трех единиц спецтехники. Из дома удалось эвакуировать одного человека, ещё один человек — 85-летний хозяин дома погиб.

«Около трёх часов ночи Максим Панюков, находясь на дежурстве, услышал подозрительный шум и отправился на проверку территории. На соседней улице он обнаружил плотный столб дыма, поднимавшийся над жилым сектором. Оперативно передав информацию в дежурную часть и вызвав экстренные службы, полицейский устремился к месту происшествия. На улице Учительской он увидел частный деревянный дом, охваченный пламенем. Сквозь задымление в оконном проёме он заметил силуэт женщины, которая отчаянно подавала сигналы светом от мобильного телефона. Путь к дому преграждал забор, однако полицейский мгновенно преодолел ограждение. Чтобы добраться до высоко расположенного окна, Максиму Панюкову пришлось использовать поленницу дров в качестве опоры. Выбив москитную сетку, он открыл створку и помог женщине покинуть опасную зону», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

На помощь также подоспел сосед, который перекрыл газовый вентиль и помог вывести пенсионерку из двора.

Спасти мужа женщины не удалось — дом уже был полностью охвачен огнём.

«Дочь спасённой выразила искреннюю признательность полицейскому за неравнодушие и самоотверженность. Стоит подчеркнуть, что Максим Панюков, воспитывающий пятерых детей, без колебаний рискнул собственной жизнью ради спасения человека», — добавляют в полиции.
Комментарии (2)

Александр Н.
41 минуту назад
Спасибо за вашу самоотверженность, здоровья вам и поощрение по службе.
Молодец,
56 минут назад
Максим вы настоящий мужчина.Семье вашей любви,благополучия,семейного счастья и успехов вашим деткам.
