Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
Происшествия
725
сегодня, 14:50
2
Инспектор ДПС спас пенсионерку из горящего дома
Её 85-летний муж погиб в огне.
Об этом пожаре мы рассказывали. Ночью 11 апреля в Чаплыгине горел дом. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Тушили огонь 12 пожарных при помощи трех единиц спецтехники. Из дома удалось эвакуировать одного человека, ещё один человек — 85-летний хозяин дома погиб.
«Около трёх часов ночи Максим Панюков, находясь на дежурстве, услышал подозрительный шум и отправился на проверку территории. На соседней улице он обнаружил плотный столб дыма, поднимавшийся над жилым сектором. Оперативно передав информацию в дежурную часть и вызвав экстренные службы, полицейский устремился к месту происшествия. На улице Учительской он увидел частный деревянный дом, охваченный пламенем. Сквозь задымление в оконном проёме он заметил силуэт женщины, которая отчаянно подавала сигналы светом от мобильного телефона. Путь к дому преграждал забор, однако полицейский мгновенно преодолел ограждение. Чтобы добраться до высоко расположенного окна, Максиму Панюкову пришлось использовать поленницу дров в качестве опоры. Выбив москитную сетку, он открыл створку и помог женщине покинуть опасную зону», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На помощь также подоспел сосед, который перекрыл газовый вентиль и помог вывести пенсионерку из двора.
Спасти мужа женщины не удалось — дом уже был полностью охвачен огнём.
«Дочь спасённой выразила искреннюю признательность полицейскому за неравнодушие и самоотверженность. Стоит подчеркнуть, что Максим Панюков, воспитывающий пятерых детей, без колебаний рискнул собственной жизнью ради спасения человека», — добавляют в полиции.
0
0
0
8
1
Комментарии (2)