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сегодня, 13:23
17

Житель Ельца бросил 5-летнюю девочку об пол

Ребенка обнаружила мать. У девочки — перелом основания черепа.

О жуткой истории, произошедшей в Ельце накануне Дня защиты детей, сообщило управление Следственного комитета по Липецкой области: мужчина бросил 5-летнюю девочку с высоты своего роста об пол. Врачи  диагностировали у ребенка перелом основания черепа. 

СК возбудил в отношении ельчанина уголовное дело по  п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней). 

«По данным следствия, вечером 31 мая нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире сожительницы, в её отсутствие в ходе конфликта поднял её 5-летнюю дочь и бросил с высоты своего роста. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Фигурант покинул место происшествия.

Вернувшись домой, мать потерпевшей, обнаружив тяжёлое состояние ребёнка, незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Потерпевшая госпитализирована, угроза её жизни миновала», — говорится в сообщении регионального управления СК.

32-летний мужчина задержан, он дал признательные показания, и подтвердил их во время следственного эксперимента.

причинение тяжкого вреда здоровью
дети
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Тоже мать
56 минут назад
Садист
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Мать-и-мачеха
сегодня, 22:43
В ходе конфликта с 5-летней малышкой? Совсем что ли мужчин не осталось?
Ответить
тема для размышления
сегодня, 18:43
Какой ужас ! Бабы, когда же вы поумнеете ?! Ребенок это дорогая драгоценность для матери. А мужики- лучше никакого, чем такого....
Ответить
!
сегодня, 16:57
Нашла сожителя, неважно какой зато был
Ответить
Очевидец
сегодня, 16:42
Интересно сколько этой с позволения сказать мамаше лет? Одни самцы на уме. А этого сожителя заковать в клетку у зоопарка и показывать как опасного зверя.
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Иван
сегодня, 16:21
У ж-ны дочь 5 лет. Грань нищеты для этой семьи примерно 500руб в сутки. Или около 3500 руб в неделю, или 15 тыс руб в месяц, так ведь или сколько по-Вашему?
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Александр Н.
сегодня, 16:20
Нелюдь.
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Гость
сегодня, 16:15
В Липецкой области всё меньше и меньше адекватных мужчин. Женщинам надо задуматься над этим, и не тащить домой таких носителей штанов.
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Очень жаль(
сегодня, 15:51
Страшно что очень большое количество смеющихся смайликов к данной статье. Чему радуетесь? Такие же как это чудовище, которое так поступило с невинным ребенком?(
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Прожиточный
сегодня, 14:43
миниму какой у нас, и на что же они все живут, в этом возможно, и проблема главная.
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гость
сегодня, 14:55
когда живут на прожиточный минимум - не бухают, денег нет
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