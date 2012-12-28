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Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения
Происшествия
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сегодня, 13:23
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Житель Ельца бросил 5-летнюю девочку об пол
Ребенка обнаружила мать. У девочки — перелом основания черепа.
СК возбудил в отношении ельчанина уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней).
«По данным следствия, вечером 31 мая нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире сожительницы, в её отсутствие в ходе конфликта поднял её 5-летнюю дочь и бросил с высоты своего роста. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Фигурант покинул место происшествия.
Вернувшись домой, мать потерпевшей, обнаружив тяжёлое состояние ребёнка, незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Потерпевшая госпитализирована, угроза её жизни миновала», — говорится в сообщении регионального управления СК.
32-летний мужчина задержан, он дал признательные показания, и подтвердил их во время следственного эксперимента.
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