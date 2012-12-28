Житель Ельца бросил 5-летнюю девочку об пол

Ребенка обнаружила мать. У девочки — перелом основания черепа.





О жуткой истории, произошедшей в Ельце накануне Дня защиты детей, сообщило управление Следственного комитета по Липецкой области: мужчина бросил 5-летнюю девочку с высоты своего роста об пол. Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа.СК возбудил в отношении ельчанина уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней).«По данным следствия, вечером 31 мая нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире сожительницы, в её отсутствие в ходе конфликта поднял её 5-летнюю дочь и бросил с высоты своего роста. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Фигурант покинул место происшествия.Вернувшись домой, мать потерпевшей, обнаружив тяжёлое состояние ребёнка, незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Потерпевшая госпитализирована, угроза её жизни миновала», — говорится в сообщении регионального управления СК.32-летний мужчина задержан, он дал признательные показания, и подтвердил их во время следственного эксперимента.