Не плативший по кредиту мужчина продал залоговый автомобиль матери

Но машину придётся отдать коллекторам: женщина не могла не знать о залоге.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело об обращении взыскания на залоговый автомобиль.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось коллекторское агентство, сославшись на решение суда о взыскании задолженности по кредиту в размере более 633 тысяч рублей и обращении взыскания на заложенный автомобиль путем его продажи с публичных торгов.Но уже после решения суда мужчина продал залоговый автомобиль своей матери. Она обратилась в суд со встречным иском, требуя прекратить залог, так как является добросовестным покупателем и приобрела машину после того, как погасила долг сына. Суд первой инстанции согласился с этими доводами и прекратил залог.Но коллекторское агентство просило решение суда отменить с аргументами: мать должника не могла не знать о том, что автомобиль находится в залоге у банка и куплен за кредитные деньги.В результате Липецкий областной суд признал иск подлежащим удовлетворению и обратил взыскание на автомобиль, поскольку долговое обязательство сына женщины не погашено – другим решением суда с него в пользу коллекторского агентства взысканы проценты за пользование кредитом, неустойка и деньги — всего почти 760 тысяч рублей.