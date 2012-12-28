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сегодня, 18:05
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Не плативший по кредиту мужчина продал залоговый автомобиль матери

Но машину придётся отдать коллекторам: женщина не могла не знать о залоге.  

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело об обращении взыскания на залоговый автомобиль.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось коллекторское агентство, сославшись на решение суда о взыскании задолженности по кредиту в размере более 633 тысяч рублей и обращении взыскания на заложенный автомобиль путем его продажи с публичных торгов.

Но уже после решения суда мужчина продал залоговый автомобиль своей матери. Она обратилась в суд со встречным иском, требуя прекратить залог, так как является добросовестным покупателем и приобрела машину после того, как погасила долг сына. Суд первой инстанции согласился с этими доводами и прекратил залог.

Но коллекторское агентство просило решение суда отменить с аргументами: мать должника не могла не знать о том, что автомобиль находится в залоге у банка и куплен за кредитные деньги.

В результате Липецкий областной суд признал иск подлежащим удовлетворению и обратил взыскание на автомобиль, поскольку долговое обязательство сына женщины не погашено – другим решением суда с него в пользу коллекторского агентства взысканы проценты за пользование кредитом, неустойка и деньги — всего почти 760 тысяч рублей.
кредит
финансы
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Комментарии (1)

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Гость
сегодня, 18:15
Пишите правильно ,рыкитирам в законе.
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