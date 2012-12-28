«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ

Одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ, и мы поговорили с двумя выпускницами о буднях между экзаменами и о том, как они ощущают себя в этом мире.





Одна из них — Анна Мещерякова из 11 «А» класса МБОУ СОШ № 77 — согласилась говорить открыто. Вторая — Ольга (имя изменено) — попросила анонимности.Кто говорит с вамиАнна Мещерякова, 18 лет, МБОУ СОШ № 77, 11«А» класс. Сдаёт русский, профильную математику, обществознание. Три года целится в Липецкий филиал РАНХиГС на менеджмент. Смотрит в своё будущее с надеждой и не боится того, что будет дальше. За её спиной — семья, которая в неё верит:«Кроме поступления, я, наверное, мечтаю просто о том, чтобы в жизни всё было хорошо, не было каких-то чёрных полос, чтоб все были здоровы, счастливы. Да, вот такой наивный мир во всём мире. Вот об этом я мечтаю».Оля, 17 лет, имя изменено. Отличница, сейчас подтверждает свою золотую медаль.Профессиональная спортсменка. Сдаёт литературу, биологию, русский и базовую математику, точно не знает, куда и на какой факультет будет поступать. Несколько лет готовилась к ЕГЭ по другим предметам, потому что так хотели родные. Потом поняла, что не сможет посвятить жизнь профессии, от которой никогда не загорятся глаза. Родители до сих пор не смогли этого принять.«Я очень хочу сказать что-то хорошее вам сегодня, правда. Я никогда не обижалась на родителей. И сейчас не обижаюсь. Просто в голове иногда возникает вопрос: «Почему вы так со мной, я же всё делаю?»»Родители хотят как лучше и иногда не замечают, как тревожно ребёнку от вопроса «Ну что, готов?». После пробника напоминают: «Смотри, до ста баллов ещё подтянуть надо». Взрослым кажется — это мотивация. Оля рассказывает:«Фраза, которая меня очень сильно тревожит и напрягает, — «ты должна сдать ЕГЭ на максимальные баллы». Складывается ощущение, что в год ЕГЭ некоторым гораздо больше важны твои результаты, чем твоё состояние и ты сам. Ты ждёшь от близких людей любви и поддержки, а они ждут от тебя сто баллов. Непонятно, зачем им эти сто баллов, если они сами уже давно всё сдали, поступили, работают, а от тебя чего-то требуют. Наверное, они реализовывают свой потенциал через детей, но не понимают, насколько несчастны дети от этого… Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я есть, а не за мой результат».Анна слышит другое. Ей говорят: «Мы любим тебя, что бы ни случилось».«Родители мне говорят именно эту фразу. Эти сто баллов — для меня это не так важно, это просто баллы, родители тоже понимают, что это не самое важное в жизни».В одном случае слова родителей становятся опорой, в другом — бетонной плитой. Когда есть вера родных, «сотка» — просто цифра. Когда веры нет — она превращается в приговор и полуобморочное состояние на экзамене.Оля несколько лет готовилась к ЕГЭ по другим предметам, потому что «родственники очень сильно хотели, чтобы я поступала в (название вуза Ольга попросила скрыть)». А потом её прорвало: «Я поняла: если сейчас не изменю решение, мне придётся учиться там (в вузе, прим. ред.) несколько лет, а я этого очень сильно не хотела, моя душа к этому не лежит». Но дома до сих пор споры: «Родители не одобряют мой выбор профессии, несмотря на то, что она смежна с тем, что они хотели. Компромиссов не было, я просто сделала так, как хотела».Девушки ждут выпускного как освобождения:«Насчёт выпускного, самое проблематичное на данный момент — это соединить образ: платье готово, никак не могу выбрать макияж, причёску. Я прям очень сильно этого жду, вот повеселиться на Соборной площади, экзамены будут сданы, такой момент, когда понимаешь: всё уже подошло к концу, можно расслабиться и полностью выпустить пар. Но, несмотря на эту радостную атмосферу, я уверена, я буду крокодиловыми слезами реветь, обниматься со своими одноклассниками, потому что будет очень больно их отпускать. Недавно расписали друг другу футболки — память на всю жизнь:Родители должны разделить этот день со мной. Они поедут со мной на выпускной. Я думаю, это будет такой трогательный момент у нас в семье, обязательно скажут мне какие-то добрые напутствия, куда без этого», — делится Анна.Оля тоже в нетерпении:«Выпускной я очень сильно жду. В нашей школе получился скомканный последний звонок, на выпускном мы сможем как следует попрощаться. Этот день — момент, когда уже все экзамены позади, аттестат получен, можно просто собраться, надеть красивое платье и выдохнуть. Если в условиях нынешней ситуации он не отменится и не будут введены никакие ограничения, то это будет однозначно лучший вечер за этот учебный год. От родителей в этот день я не жду ничего, я просто хочу, чтобы мне не говорили ничего плохого. Я буду очень рада, если будет какой-то милый семейный момент, если мне скажут, может быть, какие-то хорошие напутственные слова, потому что такое слышится очень-очень редко».Мы задали девушкам вопрос: «Если бы ты могла пригласить на свой выпускной одного человека, которого уже нет рядом, или героя из фильма, или просто дать себе-десятилетней совет — что бы это было?»Обе вспоминают ушедших из жизни дедушек — единственных, кто любил их без условий.«Он всегда очень сильно меня любил, поддерживал. Я очень хотела бы, чтобы в этот важный день он был рядом».«Ко мне дедушка всегда относился лучше всех остальных. Я так его ценила. Если бы он мог быть со мной в этот день, я была бы по-настоящему счастлива».Анна боится подвести родителей: «ЕГЭ, безусловно, важен, но в жизни будут намного сложнее и важнее испытания. Но переживаю, что не оправдаются старания родителей. Я буду считать, что я их подвела. Даже не себя, а именно родителей».Оля боится и разочаровать родителей, и что её мечта о свободе так и останется мечтой: «Самое страшное — что я не уеду отсюда, и мне также будут говорить, что я сделала недостаточно». Она помнит свой первый пробник, который не прошёл порог баллов: «Я не могу описать словами, насколько я была подавлена. Родители, слава богу, до сих пор об этом не знают. А если бы узнали, я не знаю, какой бы могла быть их реакция».Анна поймала баланс, ЕГЭ не украл у неё всё: «Я бы не сказала, что подготовка к ЕГЭ что-то съела важное для меня, важное во мне. Единственное, я стала меньше гулять с друзьями, потому что они тоже в 11-м классе, мы все готовимся к ЕГЭ, и времени, на самом деле, мало. Всё осталось, только в уменьшенном варианте».Оля потеряла почти всех друзей: «У меня практически не осталось друзей, элементарно не было времени и сил на общение. Каждая поездка на соревнования ощущалась как груз, потому что я понимала: вернусь — придётся работать в два раза больше, чтобы сдать экзамены на максимальные баллы».Наш город сейчас — не самое спокойное место. Выпускники тоже это отмечают:«Сейчас, в принципе, очень страшно что-либо планировать, потому что вообще непонятно, что произойдёт завтра, учитывая всю нынешнюю обстановку. Исходя из того, что мир сейчас сильно нестабилен, нужно однозначно и сто процентов делать исключительно так, как тебе хочется, для того, чтобы потом ни о чём не жалеть. Нам страшно, что жизнь может закончиться в любой момент. Я думаю, что такими мыслями нужно жить всегда, а не только когда в мире происходит что-то страшное».«Я, если честно, не чувствую какой-то нестабильности благодаря своей семье. Я остаюсь в родном городе, остаюсь с родителями, прям такого сильного стресса у меня нет, глобальной смены обстановки не будет. Меня больше пугает именно взрослая жизнь, в плане того, что учёба будет отличаться и впереди на пути всё будет только сложнее, а не проще. Стараюсь думать о том, что родители всегда меня поддержат, что бы там ни случилось, поддержка родителей со мной будет, мои друзья со мной. Я знаю, что будет сложно, но со мной всегда мои близкие».Анна попросила передать благодарность учителям. Есть учителя, которые верят, учат, заботятся. Вот имена тех, кто оставил след:Иванова Татьяна Игоревна — русский язык и литература;Малинина Оксана Валерьевна — физкультура;Ливенцева Вера Сергеевна — история и обществознание;Кувалдина Татьяна Юрьевна — начальные классы.«Эти учителя внесли в меня просто огромный вклад. Без их уроков, поддержки, советов и опыта я бы вряд ли стала тем человеком, кем являюсь сейчас. Большое им спасибо!»Анна — родителям:«Больше интересуйтесь, как дети себя чувствуют, как они себя ощущают. Погружайтесь в подготовку вместе с ними, но без фанатизма. Не настраивайте их на какие-то баллы. Если человек, сдающий экзамен, зациклится на цифре, он придёт, возьмёт бланк и так сильно испугается, что ещё повезёт, если физически не станет плохо. Самое главное — не допустить такой ситуации».Оля — родителям:«Если ваши дети просят у вас помощи и поддержки — помогите им. Если не сложились тёплые и близкие отношения — не нужно чрезмерно давить, потому что это может только усугубить состояние вашего ребёнка. Просто любите и не забывайте об этом сообщать».Алёна Тарасова, детский психолог, преподаватель ЛГПУ им. Семёнова-Тян-Шанского поделилась с нами экспертным мнением:— Во время подготовки и сдачи ЕГЭ, пожалуйста, помните о чувствах и потребностях ребёнка. Превратитесь на 15 минут в психолога и иногда просто слушайте: без нотаций и комментариев о том, как нужно, как правильно (исключение — если ребёнок сам попросит совет или мнение). Дайте понять, что вы готовы оказать любую помощь, а не только ждёте результатов. И даже если ждёте, добавляйте «бы». «Мне бы хотелось, чтобы у тебя получилось решить всё так, как ты умеешь. Ты много трудился. Я верю в тебя» — так вы выразите свою надежду, но без давления. Поддерживайте выражение любых эмоций и проявляйте сочувствие без попыток переубедить. Разделяйте сложные чувства и переживания. Это поможет снизить стресс. Помните, что счастливый и здоровый ребёнок — это самая большая ценность в жизни каждого родителя, остальное всегда можно исправить.