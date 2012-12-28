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сегодня, 17:52
8

Бросившего об пол пятилетнюю девочку ельчанина арестовали на два месяца

Мужчина был пьян и после случившегося покинул квартиру.

Елецкий городской суд по ходатайству следствия арестовал на время предварительного следствия — на два месяца (до 1 августа) 32-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пятилетней дочери своей 26-летней сожительницы (по пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Липецкой области и судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, 31 мая около 17:00 пьяный мужчина бросил девочку головой вниз об пол с высоты своего роста. Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа и другие травмы.

26-летней матери девочки в этот момент не было дома — она ненадолго отлучилась. После случившегося мужчина покинул квартиру. Вернувшись домой, мать обнаружила дочь в тяжёлом состоянии и обратилась за медицинской помощью. Девочка в больнице, угроза её жизни миновала.

Мужчина уже дал признательные показания и подтвердил их во время следственного эксперимента.

Известно, что ельчанин судим по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Он также неоднократно привлекался к административной ответственности.

Прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой выясняют причины и условия произошедшего. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
дети
травма
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Комментарии (8)

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С Сокола
8 минут назад
Ну почему Бог дает детей таким самкам? Путевая мать не оставит своего ребёнка с судимым, пьяным мужиком. Бедное дитё, Выздоравливай ! Травма тяжёлая, еще неизвестно как она отразится на здоровье.
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Евгения
59 минут назад
По нынешним правилам ребенок может жить в семье наркоманов, опеке важно только, чтобы в холодильнике была еда
Ответить
48
59 минут назад
а зачем выяснять??? им делать нечего?
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Тыква
сегодня, 21:28
Пьющий и наркоман - мечта, а не мужчина...
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Же
сегодня, 19:14
Кошка бросила котят
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555
сегодня, 18:05
Отлучилась не надолго небось за бухлом бегала
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Так
сегодня, 17:58
Видно, что непутевая. Почему дети находятся в таких «семьях»? Где учет?
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Спрутс
сегодня, 17:57
30/105 ---> 111. А я думал, что градус отягчает наказание...
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