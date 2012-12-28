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Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения
Происшествия
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сегодня, 17:52
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Бросившего об пол пятилетнюю девочку ельчанина арестовали на два месяца
Мужчина был пьян и после случившегося покинул квартиру.
По данным следствия, 31 мая около 17:00 пьяный мужчина бросил девочку головой вниз об пол с высоты своего роста. Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа и другие травмы.
26-летней матери девочки в этот момент не было дома — она ненадолго отлучилась. После случившегося мужчина покинул квартиру. Вернувшись домой, мать обнаружила дочь в тяжёлом состоянии и обратилась за медицинской помощью. Девочка в больнице, угроза её жизни миновала.
Мужчина уже дал признательные показания и подтвердил их во время следственного эксперимента.
Известно, что ельчанин судим по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Он также неоднократно привлекался к административной ответственности.
Прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой выясняют причины и условия произошедшего. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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