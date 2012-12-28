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Погибший на квадроцикле мужчина не был его владельцем и не имел удостоверения трактрориста-машиниста
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Происшествия
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сегодня, 12:54
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Погибший на квадроцикле мужчина не был его владельцем и не имел удостоверения трактрориста-машиниста
Смертельная авария произошла в усадьбе Ведрова в Долгоруковском округе.
«Известно, что погибший не являлся собственником квадроцикла. Техника была привезена из Московской области, где в 2023 году была поставлена на государственный регистрационный учет. Однако ежегодный технический осмотр квадроцикл не проходил. Удостоверения трактрориста-машиниста у погибшего не было. Была ли открыта необходимая категория в его водительских правах, пока неизвестно», — отметили в Гостехнадзоре.
Липчанам напоминают: управлять мотовездеходом можно только с удостоверением тракториста-машиниста категории «АI» или водительским категории «А» или подкатегорией «В1» (с отметкой «MS»). Для такой техники обязательны регистрация, осмотр, ОСАГО.
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