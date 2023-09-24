Липчанин лишился 32 миллионов рублей, попав на ставший мемом развод с «богатым родственником из Ганы»

Получив сообщение в мессенджере о смерти богатого африканского родственника, якобы оставившего ему целое состояние, липанин принял все за чистую монету и начал «вступать в наследство».

В марте 2022 года в мессенджере ему написал мужчина, который представился работником коммерческого банка Республики Гана. В ходе общения он сообщил гражданину неожиданную новость. Его богатый родственник после смерти оставил ему внушительное наследство - сбережения в размере 16 980 000 долларов, которые мужчина может забрать себе. У 43-летнего липчанина была неподтвержденная информация о том, что у него действительно есть родственники из Западной Африки, поэтому он сразу поверил в историю с наследством. Его совершенно не смутила крупная сумма, которую ему обещал незнакомец в сообщениях мессенджера на русском языке. Ожидание миллионов усыпило его бдительность. Для юридического сопровождения всей процедуры вступления в наследство лжесотрудник банка из Западной Африки перенаправил обрадовавшегося липчанина к представителю юридической компании. На протяжении полутора лет, до сентября текущего года, «наследника» консультировали «специалисты» в мессенджерах и через электронную почту. Чтобы мужчина продолжал надеяться на получение денег, ему отправляли фотографии документов, которые якобы подтверждали оформление наследства, и процесса доставки денег через транспортную компанию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



За проведение всех юридических процедур липчанин заплатил около 32 миллионов рублей.



Деньги он переводил на указанные злоумышленниками реквизиты. Липчанин надеялся, что расходы покроет наследство, сумма которого в несколько раз превышала «необходимые» вложения. Чтобы оплатить услуги лжеюристов, он продал ценные бумаги на сумму около 20 миллионов, одолжил деньги у друзей и потратил личные накопления.



- Однако такие жертвы не окупились. Когда в сентябре мошенники продолжили «вытягивать» деньги из липчанина, тот устал от нескончаемых трат и прекратил оплачивать услуги юристов и других специалистов. Обещанных миллионов несостоявшийся наследник так и не получил, сообщили в полиции.

