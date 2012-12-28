16-летний мотоциклист столкнулся с «УАЗом» и попал в больницу

За сутки на дорогах области произошло два ДТП с пострадавшими: в обоих случаях участниками аварий были дети.



Днем 1 июня в поселке Лев-Толстой на улице Коммунистической столкнулись электровелосипед под управлением 12-летнего подростка и электросамокат с 10-летним мальчиком за рулем. В результате велосипедиста с травмами доставили в больницу.Вечером в селе Тербуны на улице Мичурина 16-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «УАЗ» под управлением 64-летнего водителя. Подростка с места аварии доставили в больницу.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области выявлены 5 962 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 224. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5 666 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 107 нарушений», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.