сегодня, 09:36
16-летний мотоциклист столкнулся с «УАЗом» и попал в больницу

За сутки на дорогах области произошло два ДТП с пострадавшими: в обоих случаях участниками аварий были дети.

Днем 1 июня в поселке Лев-Толстой на улице Коммунистической столкнулись электровелосипед под управлением 12-летнего подростка и электросамокат с 10-летним мальчиком за рулем. В результате велосипедиста с травмами доставили в больницу.

Вечером в селе Тербуны на улице Мичурина 16-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «УАЗ» под управлением 64-летнего водителя. Подростка с места аварии доставили в больницу.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших. 

«На территории Липецкой области выявлены 5 962 нарушения ПДД. 
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 224. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5 666 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. 

Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 107 нарушений», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

Комментарии (3)

Умеют
5 минут назад
Читала статистику по Москве: в сезон на мотоциклах разбивается насмерть ежедневно один человек.Неужели вам недорога жизнь, она такая короткая.Включайте головы родители, берегите себя и своих близких.
Землянин
26 минут назад
Когда уже примут закон если сел за руль техники без прав на управление то автоматом становишься виновным во всех последствиях?
Гость
сегодня, 10:15
Уважаемые родители думайте головами прежде чем купить это чудо техники
