16-летний мотоциклист столкнулся с «УАЗом» и попал в больницу
За сутки на дорогах области произошло два ДТП с пострадавшими: в обоих случаях участниками аварий были дети.
Вечером в селе Тербуны на улице Мичурина 16-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «УАЗ» под управлением 64-летнего водителя. Подростка с места аварии доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области выявлены 5 962 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 224. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5 666 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 107 нарушений», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.
