Общество
Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы

Нас ждут чемпионат по чтению книг и чаепитие под открытым небом.

Дожди выдохлись

В Липецке с каждым днём теплее, но до жары ещё далеко, сегодня днём от +20 до +22 градусов. А вот дожди ушли из региона и вторник обойдётся без существенных осадков.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Агрономическая, 4;
- ул. Арсеньева, 38а;
- ул. Боевой пр-д, 5, 5а,19, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 4, 23 вл. 3, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 25б, 25 стр. 3, вл. 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Арсеньева, Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Белорусской, Богатырской, Ботанической, Брестской, Былинной, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Кулибина, Пирогова, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Рассветной, Сокольской, Третьякова, Хабарова, переулков Васнецова, Войнич, Ермака, Коперника, Курчатова, Лунного, Полтавского, Ракетного, Рахманинова, Речного, Ростовского, Руднева, Свободного, Тёплого, Чугунного.

Отключение света

М 8:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211;
- ул. Зоологическая, 38;

- ул. Индустриальная, 2, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224;
- ул. Механизаторов, 16;
- ул. Московская, вл. 2;
- ул. Небесная, 10, 15;
- ул. Полярная, 19;
- ул. Речная, 24а;
- ул. Садовая, 51;
- ул. Сенная, 2;
- ул. Смоленская, 40, 43;
- ул. Сырская;
- пер. Рядовой.

С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:

- ул. Ангарская, 31в, 31г, 31д, 31е;
- ул. Взлетная;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Коттеджная, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8;
- ул. Маргелова;
- ул. Романовская, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7
- пер. Серебристый пер., 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Пробки

Выпускной

В 16:00 в парке Победы состоится выпускной (12+).

Да-да, главный праздник уже сегодня! Но не для всех, а для выпускников детских школ искусств и музыкальных школ. Естественно, люди искусства закатят впечатляющий концерт, на который будет любопытно сходить всем желающим.

Прогулка

В 15:00 у липчан есть возможность прогуляться по одной из центральных улиц города – Лебедянской (6+).

Так в прежние времена называлась улица Зегеля, которая имеет богатую историю. На ней располагались реальное и духовное училища, Шамоновская мельница, и даже местная триумфальная арка. Экскурсию проведёт главный библиограф отдела краеведения ЛОУНБ Вера Печурова. Сбор в 14:55 Христорождественского собора, продолжительность прогулки около 1,5 часов.



Чаепитие под деревом

В 18:30 в Нижнем парке необычное мероприятие проведёт «Театр Под Деревом» – чайную церемонию на свежем воздухе (12+).

Проведёт её актриса, режиссёр, а заодно и чайный мастер Анастасия Соколова. Место – дерево у аллеи в сторону памятника народовольцам. Продолжительность – около 1,5 часов, билет – добровольное пожертвование.

Фото vk.com/teatrpodderevom

48% липчан назвали низкую зарплату главной причиной смены работы.

11% выходят на рынок труда из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности – 9%.

8% опрошенных искали новую работу из-за сокращения штатов. 7% – по причине плохого начальства. Удалённость работы от дома стала проблемой для 6%, а график работы не устраивал 3%. Потребность работать удалённо возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 2% опрошенных.

Чемпионат по чтению

Липецкие подростки могут получить призы за… чтение книг. В городе стартовал ежегодный чемпионат «Лидер чтения» в двух возрастных группах: от 5 до 10 лет и от 11 до 17 лет.

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо получить карту летнего чтения в ближайшей библиотеке города. Задача каждого участника — прочитать как можно больше книг за летние каникулы. Дополнительные стикеры-смайлики можно получить за приведённого в библиотеку друга, за помощь библиотеке, а посещение и активное участие в мероприятиях, за ведение индивидуального «Дневника чтения» с отзывами о книгах.

Торжественное награждение победителей всех библиотек состоится в конце лета в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина. Лучшие читатели получат ценные призы и дипломы.

В прошлом году участниками чемпионата стали более 700 юных липчан, которые по уверению организаторов, прочитали около 11,5 тысяч книг.

Подробные условия конкурса по ссылке.

Детство счастливое и несчастливое

24% липчан в опросе SuperJob заявили, что нынешние дети живет счастливее, чем в своё время жили они сами. Противоположной точки зрения придерживаются 53%.

Среди факторов, которая ухудшают жизнь детей, липчане чаще всего называли школьную программу, ЕГЭ и невозможность гулять одним, а только с родителями. Плюсами современного поколения называли гаджеты (в меру), разнообразие игрушек и сладостей и даже большое количество возможностей по сравнению с предыдущим поколением. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.

Комментарии (3)

Отличница
11 минут назад
Зачем читать много? Для чего? Прошли те времена, когда образование равнялось хорошей работе. Сейчас неучи правят отличниками. Главное- блат!
Партработник
36 минут назад
Предлагаю выдать карты летнего чтения обкомовским работникам и пгсмотреть сколько они читают книг.
Электорат
сегодня, 09:12
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
