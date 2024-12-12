Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы

Нас ждут чемпионат по чтению книг и чаепитие под открытым небом.

В Липецке с каждым днём теплее, но до жары ещё далеко, сегодня днём от +20 до +22 градусов. А вот дожди ушли из региона и вторник обойдётся без существенных осадков.

























- ул. Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211;

- пер. Рядовой.









С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:





Да-да, главный праздник уже сегодня! Но не для всех, а для выпускников детских школ искусств и музыкальных школ. Естественно, люди искусства закатят впечатляющий концерт, на который будет любопытно сходить всем желающим.









Так в прежние времена называлась улица Зегеля, которая имеет богатую историю. На ней располагались реальное и духовное училища, Шамоновская мельница, и даже местная триумфальная арка. Экскурсию проведёт главный библиограф отдела краеведения ЛОУНБ Вера Печурова. Сбор в 14:55 Христорождественского собора, продолжительность прогулки около 1,5 часов.







Проведёт её актриса, режиссёр, а заодно и чайный мастер Анастасия Соколова. Место – дерево у аллеи в сторону памятника народовольцам. Продолжительность – около 1,5 часов, билет – добровольное пожертвование.









11% выходят на рынок труда из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности – 9%.













Чтобы стать участником чемпионата, необходимо получить карту летнего чтения в ближайшей библиотеке города. Задача каждого участника — прочитать как можно больше книг за летние каникулы. Дополнительные стикеры-смайлики можно получить за приведённого в библиотеку друга, за помощь библиотеке, а посещение и активное участие в мероприятиях, за ведение индивидуального «Дневника чтения» с отзывами о книгах.













Торжественное награждение победителей всех библиотек состоится в конце лета в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина. Лучшие читатели получат ценные призы и дипломы.









24% липчан в опросе SuperJob заявили, что нынешние дети живет счастливее, чем в своё время жили они сами. Противоположной точки зрения придерживаются 53%.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Агрономическая, 4;- ул. Арсеньева, 38а;- ул. Боевой пр-д, 5, 5а,19, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 4, 23 вл. 3, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 25б, 25 стр. 3, вл. 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Арсеньева, Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Белорусской, Богатырской, Ботанической, Брестской, Былинной, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Кулибина, Пирогова, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Рассветной, Сокольской, Третьякова, Хабарова, переулков Васнецова, Войнич, Ермака, Коперника, Курчатова, Лунного, Полтавского, Ракетного, Рахманинова, Речного, Ростовского, Руднева, Свободного, Тёплого, Чугунного.М 8:00 до 17:00 обесточат:- ул. Зоологическая, 38;- ул. Индустриальная, 2, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224;- ул. Механизаторов, 16;- ул. Московская, вл. 2;- ул. Небесная, 10, 15;- ул. Полярная, 19;- ул. Речная, 24а;- ул. Садовая, 51;- ул. Сенная, 2;- ул. Смоленская, 40, 43;- ул. Сырская;- ул. Ангарская, 31в, 31г, 31д, 31е;- ул. Взлетная;- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;- ул. Коттеджная, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8;- ул. Маргелова;- ул. Романовская, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7- пер. Серебристый пер., 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.