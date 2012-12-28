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Происшествия
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сегодня, 15:00
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Опрокинувшийся грузовик перекрыл Воронежское шоссе в селе Ленино
Столкнулись два «МАЗа». Один из них опрокинулся и перекрыл дорогу.
«По предварительным данным, водитель 2000-го года рождения, управляя грузовиком «МАЗ», совершил наезд на другой стоящий «МАЗ» с прицепом. За медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении ГИБДД.
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