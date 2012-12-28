Опрокинувшийся грузовик перекрыл Воронежское шоссе в селе Ленино

Столкнулись два «МАЗа». Один из них опрокинулся и перекрыл дорогу.



По данным Госавтоинспекции, около половины первого дня на 50-м километре дороги «Подъезд к городу Липецку от трассы «Дон» столкнулись два грузовика «МАЗ».«По предварительным данным, водитель 2000-го года рождения, управляя грузовиком «МАЗ», совершил наезд на другой стоящий «МАЗ» с прицепом. За медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении ГИБДД.