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Общество
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сегодня, 18:14
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В колопроктологическом отделении не закрывались двери
С подрядчика взыскали 1,4 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, контракт между компанией и областной больницей был заключён ещё в 2024 году. В пределах гарантийного срока были обнаружены дефекты: двери в пяти помещениях не закрывались, в помещении раздачи пищи установлены раковины несоответствующего размера, а в душевой отсутствовал должный уклон пола для слива воды.
Подрядчик письменно подтвердил наличие недостатков, но в установленный срок их не устранил. Две претензии больницы также остались без удовлетворения.
А контрактом была предусмотрена ответственность за неисполнение гарантийных обязательств в виде штрафа в размере 5% от цены контракта. В результате суд вынес решение об удовлетворении заявленных больницей требований.
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