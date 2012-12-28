В колопроктологическом отделении не закрывались двери

С подрядчика взыскали 1,4 миллиона рублей.

Арбитражный суд обязал подрядчика — ООО «Экспресс-Снаб» выплатить 1,4 миллиона рублей штрафа за неисполнение гарантийных обязательств по контракту на капремонт колопроктологического отделения Липецкой областной клинической больницы.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, контракт между компанией и областной больницей был заключён ещё в 2024 году. В пределах гарантийного срока были обнаружены дефекты: двери в пяти помещениях не закрывались, в помещении раздачи пищи установлены раковины несоответствующего размера, а в душевой отсутствовал должный уклон пола для слива воды.Подрядчик письменно подтвердил наличие недостатков, но в установленный срок их не устранил. Две претензии больницы также остались без удовлетворения.А контрактом была предусмотрена ответственность за неисполнение гарантийных обязательств в виде штрафа в размере 5% от цены контракта. В результате суд вынес решение об удовлетворении заявленных больницей требований.