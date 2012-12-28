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Общество
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сегодня, 17:10
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В Тракторном — большое отключение холодной воды
Без холодной воды 3 июня останется кроме Тракторного также часть Сокола и центра Липецка, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной отключения станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица 40 лет Октября, 27а, улица Неделина, 47, улица Краснозаводская, 2в.
В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Котовского, Кооперативной, Нагорной, Орджоникидзе, Чехова, Воронежской, Степной, Гвардейской, Лазо, Седова, Станиславского, Донской, Волгоградской, 2-ой Воронежской, Красина, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Песчаной, Дачной, Профсоюзной, Ильича, Ватутина, Зеленой, Спортивной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Кочубея, Морозова, Дубинина, Нагорного, Ильича, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, 2-го Моторного, Соснового, Линейного, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского, проезда Ильича.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2а по улице М. Расковой, №№ 1, 2 на площади Металлургов.
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