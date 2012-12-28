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сегодня, 17:10
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В Тракторном — большое отключение холодной воды

Без холодной воды 3 июня останется кроме Тракторного также часть  Сокола и центра Липецка, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной отключения станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица 40 лет Октября, 27а, улица Неделина, 47, улица Краснозаводская, 2в. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 193, 195, 197а по улице Студеновской, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Смыслова, № 5 по улице Ушинского, №№ 2, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а по улице Неделина, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е по улице Мичурина, № 4 по улице Нагорной, на улицах Краснозаводской, Краснознаменной, Коммунистической, Бачурина, Шаталовой, Молодежной, Кондарева, 6-й Гвардейской Дивизии, Огнева, Юбилейной, Ибаррури, Жуковского, 3 Сентября, Чехова, Никитина, 30 лет ВЛКСМ, Флерова, Герцена, Ленинградской, Волгоградской, Ильича, Зеленой, Кошевого, в переулке Театральном.

В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Котовского, Кооперативной, Нагорной, Орджоникидзе, Чехова, Воронежской, Степной, Гвардейской, Лазо, Седова, Станиславского, Донской, Волгоградской, 2-ой Воронежской, Красина, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Песчаной, Дачной, Профсоюзной, Ильича, Ватутина, Зеленой, Спортивной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Кочубея, Морозова, Дубинина, Нагорного, Ильича, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, 2-го Моторного, Соснового, Линейного, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского, проезда Ильича. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2а по улице М. Расковой, №№ 1, 2 на площади Металлургов. 
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Кюхельбекер
сегодня, 19:22
А так сегодня ЛТЗ район рекламировали!
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Гость
сегодня, 17:51
Самый гнилой район.
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Дануна
сегодня, 19:24
По себе район не судят
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